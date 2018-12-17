Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi TSİ 14:00'te başladı. Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk sırayı yer alan takımlar 1'inci torbada, 2'nci sıradaki takımlar ise 2'nci torbada yer aldı. Son 16 turunda ilk maçlar 12-13 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 19-20 Şubat'ta oynanacak.



Son 16 turundaki eşleşmeler şöyle:



Schalke 04 - Manchester City



Atletico Madrid - Juventus



Manchester United - Paris Saint Germain



Tottenham - Borussia Dortmund



Lyon - Barcelona



Roma - Porto



Ajax - Real Madrid



Liverpool - Bayern Münih