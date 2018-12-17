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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

İlk maçlar 12-13 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 19-20 Şubat'ta oynanacak.

17 Aralık 2018 17:43

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi TSİ 14:00'te başladı. Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk sırayı yer alan takımlar 1'inci torbada, 2'nci sıradaki takımlar ise 2'nci torbada yer aldı. Son 16 turunda ilk maçlar 12-13 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 19-20 Şubat'ta oynanacak. 

Son 16 turundaki eşleşmeler şöyle:

Schalke 04  - Manchester City 

Atletico Madrid - Juventus 

Manchester United  - Paris Saint Germain

Tottenham  - Borussia Dortmund

Lyon  - Barcelona 

Roma  - Porto 

Ajax - Real Madrid 

Liverpool - Bayern Münih

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