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Deutsche Welle

Şampiyonlar Ligi’nde eşleşmeler belli oldu

Devler Ligi’nde ikinci tur kuraları çekildi. B.Münih Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile, B.Dortmund ise İtalyan Juventus ile eşleşti. Leverkusen Atletico Madrid karşısında tur ararken Schalke Real Madrid’in rakibi oldu.

15 Aralık 2014 18:29


Almanya Şampiyonu Bayern Münih ve ikincisi Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turunda dişlerine göre rakiplerle eşleşti. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimi sonrası Bayern’in rakibi Mircea Lucescu yönetimindeki Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk oldu. Donetsk Ukrayna’nın doğusundaki olumsuz şartlar nedeniyle sahasındaki maçları şimdilik batı kenti Lviv’de oynuyor.

Bundesliga’da kötü bir sezon geçiren ve 16’ncı sırada yer alan Borussia Dortmund İtalya şampiyonu Juventus ile karşılaşacak. Kurayı değerlendiren Dortmund Yönetim Kurulu Başkanı Hans-Joachim Watzke “Şanslar yüzde elli-elli. Juve bu sezon İtalya ligini domine ediyor. Biz ise bilindiği üzere sorunlar yaşıyoruz. Ortada bir mücadele olacak” dedi. Bayern Münih ve Borussia Dortmund grup liderleri olarak rövanş maçlarını sahasında oynayacak.

Schalke ise oldukça zor bir rakibe düştü. Mavi-beyazlılar ilk maçı sahasında oynayacağı karşılaşmalarda yıldızlar topluluğu İspanyol ekibi Real Madrid ile eşleşti. Bayer Leverkusen ise bir başka İspanyol takımı Atletico Madrid ile karşılaşacak. Kırmızı-siyahlılar, Arda Turan’ın da formasını giydiği geçen yılın Şampiyonlar Ligi finalisti ve İspanya Şampiyonu ile ilk maçı sahasında oynayacak. Bayer Leverkusen Yönetim Kurulu Başkanı Michael Schade kura ile ilgili olarak “Kupanın bu aşamasında sadece çok zor rakipler var. Atletico da çok zorlu bir rakip ve biz bu turun favorisi değiliz” diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi ikinci turunda ilk maçlar 17-18 ve 24-25 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak. Final mücadelesi 6 Haziran’da Berlin’de yapılacak.

Avrupa Ligi'nde de kuralar çekildi

UEFA Avrupa Ligi’ndeki ikinci tur eşleşmelerinde Alman takımları Mönchengladbach ve Wolfsburg zorlu rakiplere düştü. Gladbach kupanın son sahibi İspanyol Sevilla ile eşleşirken Wolfsburg’un rakibi Şampiyonlar Ligi gruplarından gelen Portekiz ekibi Sporting Lizbon oldu.

Bu kupada mücadele eden Türk takımlarından Beşiktaş İngiliz temsilcisi Liverpool ile eşleşirken Trabzonspor’un rakibi İtalyan ekibi Napoli oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci tur ilk maçları 19 Şubat, rövanş karşılaşmaları 26 Şubat’ta oynanacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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