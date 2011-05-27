-ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEV FİNAL YARIN İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi 2010-2011 sezonu final maçı, İspanya'nın Barcelona ile İngiltere'nin Manchester United takımları arasında yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanacak. Wembley Stadı'nda TSİ 21.45'de başlayacak dev maçı Macar hakem Viktor Kassai yönetecek. Kassai'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabor Erös ve György Reng yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Istvan Vad ve ilave yardımcı hakem olarak da Mihaly Fabian ve Tamas Bognar görev alacak. 35 yaşındaki Viktor Kassai, bu sezon 5 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 1 kez de UEFA Avrupa Ligi'nde görev yaptı. Kassai, son dünya kupasının yarı finalindeki Almanya-İspanya maçını da yönetti. -İKİ TAKIM DA 3'ER KEZ KAZANDI- Finalistlerden Barcelona ve Manchester United daha önce bu organizasyonda 3'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona, 1991-92, 2005-06 ve 2008-09 sezonlarında kupayı kazanırken, Manchester United ise 1967-68, 1998-99 ve 2007-08 sezonlarında kupayı müzesine götürdü. Barcelona, 2008-09 sezonunda yarınki rakibi Manchester United'ı finalde 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı. İspanyol ekibi ayrıca 2005-06'da da bir diğer İngiliz ekibi Arsenal'i finalde mağlup etmeyi başardı. -EN ÇOK KAZANAN REAL MADRİD- İspanya'nın Real Madrid takımı, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000 ve 2002 yıllarında olmak üzere toplam 9 kez mutlu sona ulaşarak, Avrupa'nın en büyük kupasını en çok kazanan takım oldu. Mor-beyazlılar, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamamışlardı. -39 FARKLI TAKIM FİNAL OYNADI, 21'İ KUPA KAZANDI- Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında şimdiye dek 39 farklı takım final oynarken, bunlardan 21'i kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi. Kupayı Real Madrid 9, Milan 7, Liverpool 5, Ajax ve Bayern Münih 4'er, Manchester United, Barcelona ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Marsilya, PSV Eindhoven ve Steaua Bükreş de 1'er kez kazandı. -REKOR İSPANYOL VE İTALYANLAR'DA- 1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunu şimdiye dek en çok İspanyol ve İtalyan takımları kazandı. İki ülke takımları 12'şer kez kupayı kazanırken, İngiliz takımları 11, Alman ve Hollanda takımları 6'şar, Portekiz takımları 4, Fransız, Rumen, İskoç ve eski Yugoslav takımları da 1'er kez mutlu sona ulaştı. -WEMBLEY STADI 6. KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK- Yıkılıp yeniden inşa edilen İngilizlerin ünlü Wembley Stadı, Barcelona-Manchester United maçıyla 6. kez Avrupa'nın 1 numaralı kupasında final maçına ev sahipliği yapacak. Wembley'de daha önce oynanan 5 finalin ikisinde İngiliz takımları mücadele etti ve kupaları müzelerine götürmeyi başardı. Manchester United, 1968'de Portekiz'in Benfica takımını uzatmalarda 4-1 yenerken, Liverpool da 1978'de Belçika'nın Club Brugge ekibini 1-0 mağlup etti. -FİNALİSTLERİN WEMBLEY'DE BİRER KUPASI VAR- UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın karşı karşıya gelecek olan Barcelona ile Manchester United, daha önce Wembley'de birer kez finale çıkarken, iki takım da bu finallerde kupayı kazanmayı başardı. İki takımın da oynadığı finaller uzatmaya giderken, Manchester United ve Barcelona uzatma bölümlerinde attıkları gollerle mutlu sona ulaştı. Barcelona, 1992'deki finalde İtalya'nın Sampdoria takımıyla karşılaşırken normal süresi golsüz berabere biten maçta, Roland Koeman 112. dakikada attığı golle İspanyol takımının kupayı kazanmasını sağladı. Manchester United ise 1968'deki finalde Portekiz'in Benfica takımıyla karşılaştı. Normal süresi 53. dakikada Boby Charlton ve 79. dakikada Graça'nın golleriyle 1-1 berabere bitti. Uzatmada 92. dakikada George Best ve 99. dakikada Boby Charlton, Manchester United'a 2 gol kazandırdı ve İngiliz ekibi 4-2'lik sonuçla kupaya uzandı. -FİNALİ ÜLKESİNDE OYNAYAN TAKIMLAR- Manchester United, ''Kupa 1''in finalini kendi ülkesinde oynayan 11. takım oldu. Daha önce finali kendi ülkesinde yapan 10 takımın 7'si zafere ulaşırken, 3'ü ise finalde kaybetti. Real Madrid (1957), Milan (1965), Manchester United (1968), Ajax (1972), Liverpool (1978), Juventus (1996) ve Borussia Dortmund (1997) ülkelerinde oynadıkları finali kazanırken, Stade de Reims (1956), Roma (1984) ve Barcelona (1986) ise ülkelerindeki finalde kupayı alamadı.