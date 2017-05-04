Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçtır gol yemeyen Juventus finale çok yakın

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan yarı final ilk maçında Monaco'yu deplasmanda 2-0 yenen Juventus final için büyük avantaj sağladı.

Juventus'a galibiyeti getiren goller, 29 ve 59. dakikalarda Arjantinli golcü Gonzalo Higuain'den geldi.

Maçın yıldızı ise iki golün de asistini yapan Juventus'un başarılı Brezilyalı sağ açığı Dani Alves'ti.

Juventus'un 39 yaşındaki kalecisi Gianluigi Buffon ise dün akşam da önemli kurtarışlara imza attı.

Çeyrek finalde de Barcelona'yı eleyen Juventus, mükemmel defansı ile Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçtır gol yemiyor.

Son 5 yılın İtalya şampiyonu Juventus, kupada bu sezon oynadığı 11 maçta sadece 2 gol yedi.

İtalya Ligi Serie A'da bu hafta şampiyonluğunu ilan etme ihtimali olan Juventus, İtalya Kupası'nda da finale yükseldi ve sezonu üç kupayla kapatabilir.

Sezon başında Higuain'i 90 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek transfer eden Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde en son 2015'te final oynamış ancak Barcelona'ya 3-1 yenilmişti.

Kupada ilk yarı final maçları sonrası artık tüm otoriteler, Real Madrid-Juventus finali bekliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ikinci maçları Salı ve Çarşamba günleri Madrid ve Torino'da, final maçı ise 3 Haziran Cumartesi günü Galler'in en büyük kenti Cardiff'de oynanacak.

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde ise dün oynanan yarı final ilk maçında Ajax, çeyrek finalde Beşiktaş'ı penaltılarla eleyen Lyon'u 4-1 yenerek final için büyük avantaj yakaladı.

Hollanda takımı böylece 21 yıl sonra ilk kez Avrupa kupalarında final oynama noktasına geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci yarı final maçında ise TSİ 22:05'te Celta Vigo ile Manchester United karşı karşıya gelecek.

Manchester United bu kupayı tarihinde ilk kez kazanarak önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi garantilemek istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları 11 Mayıs Perşembe günü Lyon ve Manchester'da, final maçı ise 24 Mayıs'ta Stockholm'de oynanacak.