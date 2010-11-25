-ŞAMPİYONLAR LİGİNDE 5. HAFTA ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - Futbolda, Avrupa Şampiyonlar Ligi A, B, C ve D gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı. A Grubu'nda Tottenham ve İnter, B Grubu'nda Schalke 04 ve Lyon, C Grubu'nda Manchester United ve Valencia, D Grubu'nda Barcelona gruplardan çıkmayı garantiledi. Gruplarda alınan sonuçlar şöyle: -SONUÇLAR- -A GRUBU- İnter - Twente........................: 1-0 Tottenham - Werder Bremen.............: 3-0 -B GRUBU- Shalke 04 - Lyon......................: 3-0 Hapoel Tel Aviv - Benfica.............: 3-0 -C GRUBU- Rangers - Manchester United...........: 0-1 Valencia - Bursaspor..................: 6-1 -D GRUBU- Rubin Kazan - Copenhagen..............: 1-0 Panathinaikos - Barcelona.............: 0-3