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Spor

Chelsea, Real Madrid'e karşı avantajı kaptı

Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde rövanş mücadelesi, 5 mayısta oynanacak

27 Nisan 2021 21:57

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk karşılaşmasında Real Madrid, İspanya'da ağırladığı İngiliz rakibi Chelsea ile 1-1 berabere kaldı. 

Alfredo Di Stefano Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 14'üncü dakikasında Chelsea Pulusic'in golüyle öne geçerken, Real Madrid 29'uncu dakikada Benzema'nın golüyle eşitliği sağladı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Chelsea, ilk maçta aldığı beraberlikle avantajı ele geçirdi. 

Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde rövanş mücadelesi ise 5 mayısta Chelsea'nin ev sahipliğinde Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

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