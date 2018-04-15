Şampiyonlar Ligi Yarı Final kura çekiminde büyük skandal; şaibe mi var?

Geçtiğimiz günlerde yapılan Şampiyonlar Ligi Yarı Final kura çekimi öncesinde, yıllardır dünya futbolunun bir numaralı sorusu olan "Turnuvalardaki kura çekimleri şaibeli mi?" sorusuna güç verecek bir olay yaşandı. Roma, daha yarı finaldeki rakibi belli olmadan Liverpool maçının biletlerini satışa çıkartan bir mail atınca gündem sarsıldı.

Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’yı eleyerek yarı finale yükselen Roma, kura çekimi yapılmadan Liverpool maçı biletlerinin satışa çıktığını duyurunca ortalık karıştı.

Çeyrek finalde Camp Nou’daki ilk maçı 4-1 kaybeden ancak sahasında Barcelona’yı 3-0 yenerek yarı finale yükselen Roma, büyük bir başarıya imza atarken milli futbolcumuz Cengiz Ünder de üçüncü golün asistini yaparak takımına katkıda bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan yarı final kura çekiminde ise İtalyan ekibi Roma, İngiliz devi Liverpool ile eşleşirken Real Madrid’in rakibi ise Bayern Münih olmuştu.

Ancak Daily Mail’de yer alan habere göre, Roma kulübü kura çekiminden bir gün önce kombine sahibi taraftarlarına yolladığı mailde Liverpool maçına bilet alabilecekleri bir link gönderdi.

Mailde ilk maçın hangi statta olacağının da doğru tahmin edildiği görülürken taraftarlar ekran görüntülerini sosyal medyada da paylaştı.

İtalyan kulübü konuyla ilgili bir açıklama yaparken, mailin Perşembe günü ‘bilet testi’ yapılırken biletportalı iş ortağından kaynaklı teknik bir sorun nedeniyle gönderildiği ifade edildi.

Uzun süredir Şampiyonlar Ligi kura çekimlerinin şaibeli olduğu iddiaları üzerine Roma Kulübü’nün bu hatası da futbol kamuoyunda komplo teorilerinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.