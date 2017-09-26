Şampiyonlar Ligi teknik direktörlerinden oluşturulan 11'de kale Şenol Güneş'in!

UEFA, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların eski futbolcu olan çalıştırıcılarından oluşan bir ilk 11 yayınladı. Listede Beşiktaş'ın teknik direktörü ve eski efsane kaleci Şenol Güneş de yer aldı.

İlk 11 şöyle oldu:

Kaleci: Şenol Güneş (Beşiktaş)

Savunma ve bekler: Conceiçao (Porto), Carrera (Spartak Moskova), Pochettino (Tottenham), Milanic (Maribor), Van Bronckhorst (Feyenoord)

Orta saha: Diego Simeone (Atletico Madrid), Pep Guardiola (Manchester City), Antonio Conte (Chelsea), Zinedine Zidane (Real Madrid)

Forvet: Ernesto Valverde (Barcelona)