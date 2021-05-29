Şampiyonlar Ligi'ne Final Four modeli

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2024 yılında Şampiyonlar Ligi'nin final formatında değişikliğe gidilebileceğinin sinyalini verdi.

Şampiyonlar Ligi, final formatında 2024 yılında değişikliğe gidilebilir. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yapılacak değişiklikle ilgili L'Equipe'e açıklamalarda bulundu.

Ceferin, 2024'ten itibaren Şampiyonlar Ligi'nde finalin Final Four şeklinde oynanabileceğini ve bunu desteklediğini söyledi.

UEFA Başkanı, "Final Four formatını destekliyorum. Düzgün bir şekilde düzenlenirse finansal olarak da verimli olabilir. Artıları ve eksileri var. Ancak bu kararı verirken acele etmeyeceğiz. Hala önümüzde bir yılımız var" dedi.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz sezon Lizbon'da 8'li final olarak düzenlenen formata da değinen Ceferin, organizasyonda ilk kez böyle bir uygulamaya gidildiğini ve bu uygulamanın deney niteliğinde olduğunu söyledi.