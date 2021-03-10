Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'un teknik direktörü Pirlo: Görevimin başındayım, endişem yok

Juventus teknik direktörü Andrea Pirlo, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Juventus, sahasında Porto'yu konuk etti. İlk maçı 2-1 kaybeden Juventus, ikinci maçı 3-2 kazanmasına rağmen deplasman golü kuralıyla Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve Porto çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Juventus teknik direktörü Andrea Pirlo, "Ben Juventus'un başındayım ve bana birkaç yıllık proje olduğu için bu görev verildi. Bu yüzden görevimi kaybedeceğime ilişkin bir endişem yok. Henüz Mart, önümüzde bir sürü maç var" dedi.