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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Cüneyt Çakır'a görev

26 Eylül 2021 14:10

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynanacak Milan - Atletico Madrid maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

San Siro’da oynanacak ve saat 22.00’de başlayacak mücadelede Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üst üste 12. sezonunda, 53. müsabakasına çıkacak olan Cüneyt Çakır, 2015 Berlin finalinin yanında 6 yarı final maçı yönetti.

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