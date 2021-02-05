Şampiyonlar Ligi'nde Covid-19 krizi: Almanya, Liverpool'a ülkeye giriş izni vermedi

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Leipzig'e konuk olacak Liverpool'a Alman hükümetinden vize çıkmadı.

NTV'nin haberine göre; Almanya Dışişleri Bakanlığı, 16 Şubat'taki maç için Leipzig'in Liverpool adına yaptığı ülkeye girişi izni başvurusu reddetti.

İngiltere'deki koronavirüs varyantı nedeniyle Almanya'ya girişine izin verilmeyen Liverpool, maçı tarafsız sahada oynamak istiyor.

Rövanş maçı da Almanya'daki tedbirler nedeniyle tehlikede.

Leipzigli futbolcular, Liverpool deplasmanına gittikleri takdirde dönüşte karantinaya girmek zorunda.

Alman hükümetinin aldığı karardan sonra UEFA'nın kısa süre içerisinde eşleşmenin geleceğine dair açıklama yapması bekleniyor.