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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

PSG ilk maçta Real Madrid'i 1-0 mağlup etmişti

07 Mart 2022 12:00

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş ayağı, 8 Mart Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu ikinci maçlarında, yarın ve 9 Mart Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak.

15-16 Mart tarihlerinde kalan son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından turnuvada çeyrek finale kalan tüm takımlar belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:

8 Mart Salı

Liverpool (İngiltere) - Inter (İtalya): (2-0)

Bayern Münih (Almanya) - Salzburg (Avusturya): (1-1)

9 Mart Çarşamba

Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): (0-1)

Manchester City (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz): (5-0)

15 Mart Salı

Manchester United (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya): (1-1)

Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz): (2-2)

16 Mart Çarşamba

Juventus (İtalya) - Villarreal (İspanya): (1-1)

Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere): (0-2)

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