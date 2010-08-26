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Spor

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURALARI BU AKŞAM ÇEKİLİYOR MONACO (A.A)

26 Ağustos 2010 13:16

-ŞAMPİYONLAR LİGİ KURALARI BU AKŞAM ÇEKİLİYOR MONACO (A.A) - 26.08.2010 - Futbolda UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi grup kuraları bu akşam Monaco'da çekilecek.  Ligde dün oynanan maçlar sonunda gruplara kalanlarla birlikte Bursaspor'un da aralarında bulunduğu 32 takımın rakipleri TSİ 19.00'da belli olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplar Monaco Grimadi Froum'da 4 torbadan çekilecek kurayla belirlenecek. Türkiye'nin bu yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilci olan Bursaspor da kura heyecanı yaşayacak. Tarihinde ilk kez bu ligde mücadele edecek Yeşil beyazlıları, kurada kulüp başkanı İbrahim Yazıcı ve kulüp müdürü Osman Nuri Biçer temsil edecek. Bursaspor, 4. torbada yer alacak. Şampiyonlar Ligi finali, 28 Mayıs'ta İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley stadında oynanacak. Bu akşam çekilecek kurada, torbalarda yer alan takımlar şöyle:   1. Torba:  Inter Milan (İtalya),  Barcelona (İspanya),  Manchester United (İngiltere),  Chelsea (İngiltere),  Arsenal (İngiltere),  Bayern Münih (Almanya),  Milan (İtalya),  Lyon (Fransa)    2. Torba:  Werder Bremen (Almanya),  Real Madrid (İspanya),  Roma (İtalya),  Shakhtar Donetsk (Ukrayna),  Benfica (Portekiz),  Valencia (İspanya),  Marsilya (Fransa),  Panathinaikos (Yunanistan)    3. Torba:  Tottenham Hotspur (İngiltere),  Glasgow Rangers (İskoçya),  Ajax (Hollanda),  Schalke 04 (Almanya),  Basel (İsviçre), Braga (Portekiz),  Kopenhag (Danimarka),  Spartak Moskova (Rusya)   4. Torba: Hapoel Tel-Aviv (İsrail),  Twente (Hollanda),  Rubin Kazan (Rusya), Auxerre (Fransa),  Cluj (Romanya),  Partizan (Sırbistan), Zilina (Slovenya), Bursaspor (Türkiye).

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