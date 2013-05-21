Şampiyonlar ligi finaline İtalyan hakem

Cüneyt Çakır'ın da adının geçtiği, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekipleri Borussia Dortmund ile Bayern Münih arasında oynanacak final maçının hakemi belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre büyük finali İtalyan Nicola Rizzoli yönetecek.

25 Mayıs Cumartesi günü Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde 41 yaşındaki Rizzoli'nin yardımcılıklarını Renato Faverani ile Andrea Stefani üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi Slovenya'dan Damir Skovina olacak.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, İtalyan Serie A'da 2002'de maç yönetmeye başlayan Rizzoli, 2007'den beri FIFA listesinde yer alıyor. Rizzoli'nin bugüne kadar düdük çaldığı önemli maçlar arasında 2010'da Hamburg'da oynanan ve Atletico Madrid ile Fulham'ı karşı karşıya getiren UEFA Avrupa Ligi finalinin yanı sıra 2012'de Polonya ile Ukrayna'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki iki grup maçıyla İspanya ile Fransa'nın karşılaştığı çeyrek final mücadelesi de bulunuyor.

Bugüne kadar Borussia Dortmund'un maçını yönetmeyen Rizzoli, Bayern Münih'e pek uğurlu gelmiyor. Bavyera ekibi, İtalyan hakem yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon Basel ve 2010'da Manchester United ile oynadığı maçları kaybetmişti.