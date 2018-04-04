Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde İngiliz kapışması!

Guardiola yönetiminde bu sezon İngiltere Preimer Ligi süpüren Manchester City, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Salah'ın fırtınalar estirdiği Liverpool ile karşılaşacak. Liverpool rakibi karşısında taraftarının desteği ile Anfield'da avantajı kovalayacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 6 maçta 5 galibiyet alan ve son maçta sadece Shakhtar'a yenilen Manchester City ise rakibini deplasmanda devirmenin hesaplarını yapıyor.



Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?



4 Nisan Çarşamba günü saat 21:45'de başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Liverpool: Karius, A.Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Chamberlain, Henderson, Milner, Salah, Mane, Firmino



Manchester City: Bravo, Walker, Kompany, Otamendi, Laporte, Bruyne, Fernandinho, Silva, Sterling, Sane, Aguero