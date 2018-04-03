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Spor

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final heyecanı bu akşam başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, bu akşam oynanacak Juventus-Real Madrid ve Sevilla-Bayern Münih maçlarıyla başlayacak

03 Nisan 2018 18:56

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final ilk maçları, bu akşam ve yarın (4 Nisan Çarşamba) günü yapılacak.

Rövanş karşılaşmalarının 10-11 Nisan’da oynanmasının ardından yarı finalistler belli olacak.

Şampiyonlar Ligi’nde tamamı TSİ 21.45’te başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Bu akşam:

Juventus (İtalya) - Real Madrid (İspanya)
Sevilla (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Yarın:

Liverpool (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)
Barcelona (İspanya) - Roma (İtalya)

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