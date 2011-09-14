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Spor

Şampiyonlar Ligi 8 maçla start aldı ANKARA (A.A)

14 Eylül 2011 03:39

-Şampiyonlar Ligi 8 maçla start aldı ANKARA (A.A) - 14.09.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi, bu akşam E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı. Gecenin en önemli maçında Barcelona ile Milan karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan karşılaşmada taraflar yenişemedi ve 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada ilk golü 1. dakikada Alexandro Pato attı ve Milan 1-0 öne geçti. Pedro bu gole 36. dakikada cevap verdi ve ilk yarı 1-1 bitti. David Villa, 50. dakikada attığı golle ev sahibi takımı 2-1 öne geçirirken, maçın son golü 90+2'de Thiago Silva'dan geldi. Maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle oluştu: Chelsea: 2 - Bayer Leverkusen:0 Genk: 0 - Valencia:0 Olympiakos: 0 - Marsilya:1  Dortmund: 1 - Arsenal:1 Porto: 2 - Shakhtar Donetsk:1 Apoel: 2 - Zenit:1 Barcelona: 2 - Milan:2 Plzen: 1 - BATE:1

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