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ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ÖN ELEME TURU KURALARI ÇEKİLDİ NYON (A.A)

16 Temmuz 2010 17:15

-ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ÖN ELEME TURU KURALARI ÇEKİLDİ NYON (A.A) - 16.07.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Kupadaki mücadelesine 3. ön eleme turundan itibaren katılan Fenerbahçe, bu turda İsviçre'nin Young Boys takımıyla mücadele edecek. 3. ön eleme turu ilk maçları 27-28 Temmuz'da, rövanşları 3-4 Ağustos'ta oynanacak. Bu turu geçecek takımlar, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için bir de play-off mücadelesi yapmak zorunda. 6 Ağustos'ta play-off kuraları çekilecek ve play-off ilk maçları 17-18 Ağustos'ta, rövanşları 24-25 Ağustos'ta yapılacak. 3. ön eleme kuraları şöyle: Young Boys (İsviçre)-FENERBAHÇE Ajax (Hollanda)-PAOK (Yunanistan) Dinamo Kiev (Ukrayna)-Gent (Belçika) Braga (Portekiz)-Celtic (İskoçya) Unirea Urziceni (Romanya)-Zenit Petersburg (Rusya) Liepajas Metalurgs (Letonya)-Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) eşleşmesinin galibi - İnter Bakü (Azerbaycan)-Lech Poznan (Polonya) eşleşmesinin galibi Aktobe (Kazakistan)-Olimpi Rustavi (Gürcistan) eşleşmesinin galibi - Hapoel Tel-Aviv (İsrail)-Zeljeznicar (Bosna Hersek) eşleşmesinin galibi Sheriff (Moldova)-Dinamo Tiran (Arnavutluk) eşleşmesinin galibi - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Koper (Slovenya) eşleşmesinin galibi Litex Lovech (Bulgaristan)-Rudar (Karadağ) eşleşmesinin galibi - Birkirkara (Malta)-Zilina (Slovakya) eşleşmesinin galibi Levadia (Estonya)-Debrecen (Macaristan) eşleşmesinin galibi - Basel (İsviçre) AIK Solna (İsveç) - Jeunesse Esch (Lüksemburg) eşleşmesinin galibi - Linfield (Kuzey İrlanda)-Rosenborg (Norveç) Partizan (Sırbistan)-Pyunik (Ermenistan) eşleşmesinin galibi - Ekranas (Litvanya)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibi BATE Borisov (Bulgaristan)-Hafnarfjordur (İzlanda) eşleşmesinin galibi - FC Kopenhag (Danimarka) Bohemian (İrlanda)-The New Saints (Galler) eşleşmesinin galibi - Anderlecht (Belçika) Omonia (Kıbrıs Rum kesimi)-Renova (Makedonya) eşleşmesinin galibi - Salzburg (Avusturya)-Torshavn (Faroe Adaları) eşleşmesinin galibi.

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