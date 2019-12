-ŞAMPİYONAYI ''MAHALLE'' KAZANDI KAYSERİ (A.A) - 19.08.2010 - FIBA 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'na sayılı günler kala, Kayseri'de yapılacak (A) Grubu maçlarının oynanacağı Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nin çevresindeki yol ve konutlar tadilattan geçirildi. Şampiyonada A Grubu maçlarının oynanacağı salonun çevresinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan düzenleme çalışmaları sürüyor. Kadir Has Caddesi yeniden düzenlenirken, salon yakınındaki Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 250 konut da kent estetiğine uygun hale getirildi. Tek katlı evlerin bahçe duvarları yıkılıp, kesme taş kullanılarak yeniden örüldü. Kömürlük ve evlerin yıpranan dış cepheleri onarılarak, boyandı. Bu çalışmalar için ev sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmedi. Mahalle muhtarı Mehmet Benli, yaptığı açıklamada, çalışma sayesinde mahallenin modern bir görünüme kavuştuğunu ifade ederek, hizmetlerinden dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiğini söyledi. Ev sahipleri de, 50 yıl önce kurulan mahallenin, şampiyona sayesinde adeta ''yeniden doğduğunu'' belirterek, ''Bahçe duvarlarımız yenilendi, evlerimizin dış cephesi boyanıp, çatılarımız onarıldı. Kaldırımlar da yenilendi, yollarımız asfaltlandı. Şampiyonanın bir kazananı da biz olduk. Emeği geçenlere teşekkür ederiz'' dediler. -1,2 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK- Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz Tekinsoy da Kadir Has Caddesi ve çevredeki konutlarla otopark alanlarının gözden geçirildiğini, kent estetiğine uygun görünüme kavuşturulduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nin çevresini yeniden düzenledik. Kent estetiğini olumsuz etkileyen unsurları ortadan kaldırdık. Daha düzenli bir kent görünümüne kavuşturuldu. Kayseri'yi bir Avrupa şehri olarak ifade etmek amacıyla görsel unsurları öne çıkartacak çalışmalar yapıldı. 250'ye yakın konut elden geçirildi. Bahçe duvarları, kömürlükler ve çatılarda çirkin görüntüler ortadan kaldırılarak, kent estetiğine uygun hale getirildi. Bütün bu çalışmalar 1 milyon 200 bin liraya mal oldu.'' Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 28 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonanın Kayseri ayağı olan A Grubu'nda Arjantin, Sırbistan, Avustralya, Almanya, Angola ve Ürdün takımları mücadele edecek.