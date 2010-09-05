-ŞAMPİYONANIN RESMİ SİTESİNE ZİYARETÇİ REKORU İSTANBUL (A.A) - 05.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın resmi internet sitesi rekora koşuyor. ''www.turkey2010.fiba.com'' adresli sitenin, şampiyonanın başladığı günden bu yana 18.3 milyon ziyaretçiye ulaştığı, sitenin sayfalarının 82 milyon kez tıklandığı bildirildi. FIBA'nın şampiyonayla ilgili resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, talebi karşılamak için yedi yazar, yedi foto muhabiri, dört video editörü ve 10 kişinin sürekli çevrimiçi bulunduğu bir web takımının da dahil olduğu geniş bir takımla çalışmaların sürdüğü bildirildi. Sitenin, İngilizce, İspanyolca, Türkçe ve Çince gibi farklı dillerde de hizmet verdiği, uluslararası şampiyonalarda bugüne kadarki en fazla insan sayısına ulaşarak büyük bir başarıyı yakaladığı ifade edildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann, ''Rakamlar gerçekten heyecan verici. Her basketbolseverin şampiyonada neler olup bittiğine dair bilgiye ulaşmasını istiyoruz. Bu anlamda sitedeki dil seçeneklerini artırmak da önemli bir aşama. FIBA üyesi olan 213 ülkenin dillerinde yayın yapabilmek harika olurdu, ama bunun mümkün olmadığı ortada. Sitede kullanılan objeler çok sayıda basketbolsevere ulaştığımızı gösteriyor. Fotoğraf ve video gibi materyaller ile de dil engelini aşabiliyoruz'' şeklinde konuştu.