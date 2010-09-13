-ŞAMPİYONANIN EN AZ SAYI YİYEN TAKIMI TÜRKİYE İSTANBUL (A.A) - 13.09.2010 - Türkiye'de yapılan 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya alan ''12 Dev Adam'', şampiyonanın en az sayı yiyen takımı oldu. Şampiyonada baskılı alan savunmasıyla dikkati çeken Türkiye, yaptığı 9 maçta potasında 593 sayı görürken, 65.9 ortalamayla en az sayı yiyen takım unvanını elde etti. Şampiyon olan ABD ise 9 maçta 614 sayı ve 68.2 sayı ortalamasıyla en az sayı yiyen ikinci takım olurken, Avustralya 6 maçta 428 sayı ve 71.3 ortalamayla en az sayı yiyen 3. takım oldu. -3 SAYILIK ATIŞLARDA DA LİDER- Türkiye, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nı 3 sayılık atışlarda da ilk sırada tamamladı. (A) Milli Basketbol Takımı, 203'de 87 isabet oranı ve yüzde 42.9 ile 3 sayılık atışlarda ilk sırada bulunurken, Almanya yüzde 40.5 ile ikinci, Sırbistan ise yüzde 39.6 ile üçüncü oldu. -SERBEST ATIŞLARDA KÖTÜ PERFORMANS- Türkiye, serbest atışlarda ise kötü bir performans sergiledi. Şampiyonada 24 takım arasında en kötü serbest atış yüzdesine sahip olan Türkiye, 218'de 131 isabet ve yüzde 60.1 ile son sırada yer aldı. -EN FAZLA SAYIYI ABD ATTI- 2010 Dünya Şampiyonu olan ABD, turnuvada en fazla sayıyı atan takım oldu. Rakip potalara 9 maçta 835 sayı atan ABD, en fazla sayı atan takım unvanını alırken, Sırbistan 800 sayıyla ikinci, İspanya ise 767 sayıyla üçüncülüğü elde etti. -TAKIM İSTATİSTİKLERİ- Şampiyonanın ardından takım istatistikleri şöyle: En Az Sayı Maç Sayı Ortalama ----------- ---- ----- -------- 1. Türkiye 9 593 65.9 2. ABD 9 614 68.2 3. Avustralya 6 428 71.3 3 Sayılık Atış Maç Oran Yüzde ---------------- --- --------- ----- 1. Türkiye 9 203'de 87 42.9 2. Almanya 5 126'da 51 40.5 3. Sırbistan 9 225'de 89 39.6 En fazla Sayı Maç Sayı Ort. -------------- --- ---- ----- 1. ABD 9 835 92.8 2. Sırbistan 9 800 88.9 3. İspanya 9 767 85.2 7. Türkiye 9 730 81.1 2 Sayılık Atış Maç Oran Yüzde --------------- --- ---------- ------- 1. ABD 9 379'da 215 56.7 2. İspanya 9 341'de 192 56.3 3. Sırbistan 9 344'de 193 56.1 6. Türkiye 9 316'da 169 53.5 Serbest Atış Maç Oran Yüzde -------------- --- ------------ ------- 1. Rusya 9 176'da 141 80.1 2. Almanya 5 77'de 59 76.6 3. Slovenya 9 191'de 143 74.9 24. Türkiye 9 218'de 131 60.1 Ribaunt Maç Toplam Ort. ---------- ---- ------ ---- 1. ABD 9 375 41.7 2. Porto Riko 5 203 40.6 3. Litvanya 9 340 37.8 7. Türkiye 9 326 36.2 Blok Maç Toplam Ort. ----------------- ---- ------ ---- 1. İspanya 9 44 4.9 2. Fildişi Sahili 5 24 4.8 3. ABD 9 36 4 5. Türkiye 9 31 3.4 Asist Maç Toplam Ort. ------- --- ------- ---- 1. ABD 9 164 18.2 . İspanya 9 164 18.2 3. Sırbistan 9 163 18.1 4. Türkiye 9 149 16.6 Top Çalma Maç Toplam Ort. ---------- --- ------- ---- 1. ABD 9 94 10.4 2. Fildişi Sahili 5 42 8.4 3. Brezilya 6 49 8.2 4. Türkiye 9 73 8.1 Top Kaybı Maç Toplam Ort. ---------- ---- ------ ---- 1. İran 5 92 18.4 2. Lübnan 5 84 16.8 3. Fransa 6 97 16.2