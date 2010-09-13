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ŞAMPİYONANIN EN AZ SAYI YİYEN TAKIMI TÜRKİYE İSTANBUL (A.A)

13 Eylül 2010 15:23

-ŞAMPİYONANIN EN AZ SAYI YİYEN TAKIMI TÜRKİYE İSTANBUL (A.A) - 13.09.2010 - Türkiye'de yapılan 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya alan ''12 Dev Adam'', şampiyonanın en az sayı yiyen takımı oldu.  Şampiyonada baskılı alan savunmasıyla dikkati çeken Türkiye, yaptığı 9 maçta potasında 593 sayı görürken, 65.9 ortalamayla en az sayı yiyen takım unvanını elde etti.  Şampiyon olan ABD ise 9 maçta 614 sayı ve 68.2 sayı ortalamasıyla en az sayı yiyen ikinci takım olurken, Avustralya 6 maçta 428 sayı ve 71.3 ortalamayla en az sayı yiyen 3. takım oldu.  -3 SAYILIK ATIŞLARDA DA LİDER- Türkiye, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nı 3 sayılık atışlarda da ilk sırada tamamladı.  (A) Milli Basketbol Takımı, 203'de 87 isabet oranı ve yüzde 42.9 ile 3 sayılık atışlarda ilk sırada bulunurken, Almanya yüzde 40.5 ile ikinci, Sırbistan ise yüzde 39.6 ile üçüncü oldu. -SERBEST ATIŞLARDA KÖTÜ PERFORMANS- Türkiye, serbest atışlarda ise kötü bir performans sergiledi. Şampiyonada 24 takım arasında en kötü serbest atış yüzdesine sahip olan Türkiye, 218'de 131 isabet ve yüzde 60.1 ile son sırada yer aldı.  -EN FAZLA SAYIYI ABD ATTI- 2010 Dünya Şampiyonu olan ABD, turnuvada en fazla sayıyı atan takım oldu.  Rakip potalara 9 maçta 835 sayı atan ABD, en fazla sayı atan takım unvanını alırken, Sırbistan 800 sayıyla ikinci, İspanya ise 767 sayıyla üçüncülüğü elde etti.  -TAKIM İSTATİSTİKLERİ- Şampiyonanın ardından takım istatistikleri şöyle:  En Az Sayı     Maç      Sayı     Ortalama -----------    ----     -----    -------- 1. Türkiye      9       593        65.9 2. ABD          9       614        68.2 3. Avustralya   6       428        71.3 3 Sayılık Atış    Maç    Oran        Yüzde ----------------  ---   ---------    ----- 1. Türkiye         9    203'de 87    42.9 2. Almanya         5    126'da 51    40.5 3. Sırbistan       9    225'de 89    39.6 En fazla Sayı   Maç    Sayı     Ort. --------------  ---    ----     ----- 1. ABD           9     835      92.8 2. Sırbistan     9     800      88.9 3. İspanya       9     767      85.2 7. Türkiye       9     730      81.1 2 Sayılık Atış    Maç    Oran         Yüzde ---------------   ---   ----------   ------- 1. ABD             9    379'da 215     56.7 2. İspanya         9    341'de 192     56.3 3. Sırbistan       9    344'de 193     56.1 6. Türkiye         9    316'da 169     53.5 Serbest Atış      Maç    Oran          Yüzde --------------    ---   ------------  ------- 1. Rusya           9    176'da 141     80.1 2. Almanya         5    77'de 59       76.6 3. Slovenya        9    191'de 143     74.9 24. Türkiye        9    218'de 131     60.1 Ribaunt      Maç     Toplam   Ort. ----------   ----    ------   ---- 1. ABD        9       375      41.7 2. Porto Riko 5       203      40.6 3. Litvanya   9       340      37.8 7. Türkiye    9       326      36.2 Blok                 Maç   Toplam  Ort. -----------------    ----  ------  ---- 1. İspanya            9     44      4.9 2. Fildişi Sahili     5     24      4.8 3. ABD                9     36      4 5. Türkiye            9     31      3.4 Asist               Maç    Toplam    Ort. -------             ---    -------   ---- 1. ABD               9      164      18.2 . İspanya            9      164      18.2 3. Sırbistan         9      163      18.1 4. Türkiye           9      149      16.6 Top Çalma           Maç   Toplam    Ort. ----------          ---  -------    ---- 1. ABD               9     94       10.4 2. Fildişi Sahili    5     42       8.4 3. Brezilya          6     49       8.2  4. Türkiye           9     73       8.1 Top Kaybı           Maç   Toplam    Ort. ----------          ----  ------    ---- 1. İran              5     92       18.4 2. Lübnan            5     84       16.8 3. Fransa            6     97       16.2

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