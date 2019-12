-ŞAMPİYONANIN AÇILIŞ TÖRENİ YARIN İSTANBUL (A.A) - 26.08.2010 - Türkiye'nin ev sahipliğinde 28 Ağustos-12 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın resmi açılış töreni yarın akşam İstanbul'da yapılacak. Şampiyonada final grubu maçlarına ev sahipliği yapacak Ataköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 21.15'te başlayacak açılış törenine Başbakan Recep Tayip Erdoğan, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak ve FIBA Başkanı Bob Elphinston da katılacak. Şovlarla renklenecek görkemli açılış töreni 172 ülke televizyonundan eş zamanlı olarak canlı yayınlanacak. Gecenin en büyük sürprizi, Türkiye'ye ilk kez gelen dünyaca ünlü Cirque du Soleil şov ekibi olacak. Ünlü topluluk 2010 Dünya Şampiyonası için özel olarak hazırladığı gösterileri ile töreni izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşatacak. Semazen gösterisi ve mehteran takımı ile renklenecek açılış gecesinde Sezen Aksu, Fatih Erkoç, Müslüm Gürses, Yunanistan'ın güçlü sesi Harris Alexiou ve İtalyan tenor Alessandro Safina'nın yanı sıra Anadolu Ateşi dans topluluğu da dev prodüksiyonu Troya ile sahne alacak. Gecenin sonunda ayrıca, Türkiye'nin girişimleriyle dünyada ilk olarak başlatılan ''Children of the World'' (Dünya Çocukları 2010) projesi kapsamında, 110 ülkeden 300 çocuğun dünya bayrakları eşliğinde 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası şarkısını söyleyecekler. -RAKAMLARLA AÇILIŞ TÖRENİ- Açılış gecesi ile ilgili sahne ve dekor hazırlıklarının kurulumu 20 günde tamamlandı. Dekor ve hazırlıklar için 110 kilometre kablo, 727 metre truss sistem kullanıldı. 60 ton ağırlığındaki trusslar iki adet büyük vinç yardımıyla 15 deneyimli dağcı tarafından 15 günde asıldı. Gece için salonun mevcut 154 adet aydınlatmasına toplam 600 adet ışık ve robot eklendi. Toplamda 3 milyon watt elektrik kaynağı kullanılacak. 924 sanatçının sahne alacağı açılış gecesi için toplam 118 saat prova yapıldı. İmaj'ın yönetimindeki 85 dakikalık 2010 Dünya Şampiyonası Açılış Gecesi, 18 adet kamera aracılığıyla Şafak Bakkalbaşıoğlu'nun canlı yayın yönetmenliği ile Avrupa, Ortadoğu, Asya, Afrika, Amerika ve Avustralya dahil olmak üzere toplam 172 ülke televizyonu tarafından da eş zamanlı olarak canlı yayınlanacak. Prodüksiyonda toplam bin 236 kişi çalışıyor. Türkiye'nin girişimleriyle dünyada ilk kez uygulanan Children of the World (Dünya Çocukları 2010) projesi kapsamında 110 ülkeden 150 antrenör yönetiminde 209 çocuk Türkiye'ye geldi. Açılış gecesinin sonunda Türk çocukların da katılımıyla 300 çocuk, ülke bayraklarıyla sahneye çıkacak. -KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN TANITIM KAMPANYASI- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, şampiyonada Türkiye'nin tüm yönleriyle tanıtılması amacıyla tanıtım kampanyası gerçekleştirilecek. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası süresince Türkiye'ye yoğun turist çekilmesi beklenirken, gelecek konukların ülkeyi en iyi biçimde tanıması için de çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak 2010 Dünya Basketbol Şampiyonasının resmi logosu ile birlikte Türkiye logosunun kullanılması sağlandı. Reklam kampanyalarında da şampiyona logosu kullanılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığının ''www.goturkey.com'' adresinde şampiyonanın duyurusu yapılırken, şampiyona süresince stantlar kurulacak. Bu stantlarda tanıtıcı yayın ve hediyelik eşyalara yer verilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ayrıca, şampiyona süresince karşılaşmalara ev sahipliği yapacak illerin tanıtımı da hedefleniyor. Bu çerçevede Bakanlıkça bastırılan ''Turkey'' adlı yayında şampiyonanın yapılacağı İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri'ye ilişkin bilgiler yer alacak. -HEYECAN 28 AĞUSTOSTA BAŞLIYOR- Şampiyonanın, konaklama, ulaşım, bilet satışları, turist harcamaları, tesis yatırımları, aktiviteler, sponsorluklar, reklamlar ve operasyon kalemlerinde yapılacak harcamalarla yaratacağı ekonominin yaklaşık 300 milyon lira (159 milyon 500 bin avro) olarak hesaplandığı kaydedildi. Maçların oynanacağı İstanbul, İzmir, Kayseri ve Ankara'daki otellerin büyük bölümünün şimdiden dolduğu ve şampiyonayı takip etmek isteyenlerin komşu illere yönlendirilmeye başlandığı, sadece İstanbul'da şampiyona nedeniyle 30 bin kişinin rezervasyon yaptırdığı belirtildi. Şampiyona maçlarının yapılacağı 4 ile toplam 100 bin turistin gelmesi beklenirken, takımlar, oyuncular, sponsor şirketler, basın ve sporseverler 44 milyon avroluk bir konaklama ekonomisi oluşturuyor. 200 bin kişinin izleyeceği tahmin edilen maçları izleyecek ''spor turistleri'' arasında basketbol izleyicisi, Formula 1 ve tenis seyircisinden sonra en çok para harcayan grup. FIBA 2010 Dünya Şampiyonası, 12 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek final karşılaşmasıyla sona erecek.