-ŞAMPİYONADA 2. GÜN MAÇLARI TAMAMLANDI OSAKA (A.A) - 30.10.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda gruplarda 2. gün maçları tamamlandı. (A), (B) ve (C) Gruplarında 2. gün maçlarında alınan sonuçlar, puan durumları ve 3. gün maç programı şöyle: -(A) GRUBU- Kosta Rika-Cezayir: 3-0 (25-18, 25-21, 25-10) Sırbistan-Polonya: 3-1 (19-25, 27-25, 26-24, 25-22) Japonya-Peru: 3-1 (25-15, 25-17, 22-25, 25-14) TAKIMLAR O G M AS VS PUAN ------------------------------------------------ 1.Sırbistan 2 2 - 6 1 4 2.Japonya 2 2 - 6 3 4 3.Peru 2 1 1 4 3 3 4.Kosta Rika 2 1 1 3 3 3 5.Polonya 2 - 2 3 6 2 6.Cezayir 2 - 2 - 6 2 -(B) GRUBU- Çek Cumhuriyeti-Brezilya: 2-3 (25-22, 22-25, 25-23, 20-25, 9-15) Kenya-Porto Riko: 0-3 (20-25, 23-25, 19-25) Hollanda-İtalya: 2-3 (25-18, 21-25, 23-25, 28-26, 12-15) TAKIMLAR O G M AS VS PUAN ------------------------------------------------- 1.Brezilya 2 2 - 6 2 4 2.İtalya 2 2 - 6 2 4 3.Hollanda 2 1 1 5 3 3 4.Porto Riko 2 1 1 3 3 3 5.Çek Cumhuriyeti 2 - 2 2 6 2 6.Kenya 2 - 2 - 6 2 -(C) GRUBU- ABD-Hırvatistan: 3-0 (25-16, 25-13, 25-23) Tayland-Kazakistan: 3-1 (25-16, 25-18, 20-25, 25-16) Küba-Almanya: 0-3 (24-26, 17-25, 23-25) TAKIMLAR O G M AS VS PUAN ------------------------------------------------ 1.Almanya 2 2 - 6 - 4 2.ABD 2 2 - 6 1 4 3.Tayland 2 1 1 4 4 3 4.Hırvatistan 2 1 1 3 3 3 5.Küba 2 - 2 - 6 2 6.Kazakistan 2 - 2 1 6 2 -3. GÜN MAÇLARI- (A) Grubu: Peru-Sırbistan, Polonya-Kosta Rika, Cezayir-Japonya (B) Grubu: Porto Riko-Çek Cumhuriyeti, İtalya-Kenya, Brezilya-Hollanda (C) Grubu: Kazakistan-Küba, Hırvatistan-Tayland, Almanya-ABD