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Spor

ŞAMPİYONADA 2. GÜN MAÇLARI TAMAMLANDI OSAKA (A.A)

30 Ekim 2010 18:42

-ŞAMPİYONADA 2. GÜN MAÇLARI TAMAMLANDI OSAKA (A.A) - 30.10.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda gruplarda 2. gün maçları tamamlandı. (A), (B) ve (C) Gruplarında 2. gün maçlarında alınan sonuçlar, puan durumları ve 3. gün maç programı şöyle: -(A) GRUBU- Kosta Rika-Cezayir: 3-0 (25-18, 25-21, 25-10) Sırbistan-Polonya: 3-1 (19-25, 27-25, 26-24, 25-22) Japonya-Peru: 3-1 (25-15, 25-17, 22-25, 25-14)  TAKIMLAR               O   G   M   AS   VS  PUAN ------------------------------------------------ 1.Sırbistan            2   2   -   6    1    4 2.Japonya              2   2   -   6    3    4 3.Peru                 2   1   1   4    3    3 4.Kosta Rika           2   1   1   3    3    3 5.Polonya              2   -   2   3    6    2 6.Cezayir              2   -   2   -    6    2 -(B) GRUBU- Çek Cumhuriyeti-Brezilya: 2-3 (25-22, 22-25, 25-23, 20-25, 9-15) Kenya-Porto Riko: 0-3 (20-25, 23-25, 19-25) Hollanda-İtalya: 2-3 (25-18, 21-25, 23-25, 28-26, 12-15) TAKIMLAR               O   G   M   AS   VS   PUAN ------------------------------------------------- 1.Brezilya             2   2   -   6    2     4 2.İtalya               2   2   -   6    2     4 3.Hollanda             2   1   1   5    3     3 4.Porto Riko           2   1   1   3    3     3 5.Çek Cumhuriyeti      2   -   2   2    6     2 6.Kenya                2   -   2   -    6     2 -(C) GRUBU- ABD-Hırvatistan: 3-0 (25-16, 25-13, 25-23)  Tayland-Kazakistan: 3-1 (25-16, 25-18, 20-25, 25-16) Küba-Almanya: 0-3 (24-26, 17-25, 23-25)  TAKIMLAR               O   G   M   AS   VS  PUAN ------------------------------------------------ 1.Almanya              2   2   -   6    -    4   2.ABD                  2   2   -   6    1    4 3.Tayland              2   1   1   4    4    3 4.Hırvatistan          2   1   1   3    3    3 5.Küba                 2   -   2   -    6    2  6.Kazakistan           2   -   2   1    6    2  -3. GÜN MAÇLARI- (A) Grubu: Peru-Sırbistan, Polonya-Kosta Rika, Cezayir-Japonya (B) Grubu: Porto Riko-Çek Cumhuriyeti, İtalya-Kenya, Brezilya-Hollanda (C) Grubu: Kazakistan-Küba, Hırvatistan-Tayland, Almanya-ABD 

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