Şampiyonada H grubu ve Cüneyt Çakır günü



Brezilya'da yapılan FIFA Dünya Futbol Şampiyonası’nda bugün H grubu takımlarının da sahne alması ile gruplardaki ilk maçlar tamamlanmış olacak. Türk futbolseverler için Brezilya-Meksika karşılaşması da hakem Cüneyt Çakır tarafından yönetileceği için ayrı bir önem taşıyor.

Belçika – Cezayir

Turnuvanın 6'ncı günü H grubunda oynanacak Belçika – Cezayir maçı ile açılıyor. 2002’de Güney Kore ve Japonya’nın ortaklaşa düzenlediği turnuvadan bu yana 12 yıldır dünya futbol şampiyonalarına katılamayan Belçika bu yıl, genç ve başarılı oyunculardan oluşan kadrosu ile en çok merak edilen ekiplerden biri.

Köklü bir futbol geleneği olan Belçika'yı Marc Wilmots çalıştırıyor. De Bruyne, Hazard, van Buyten ve Lukaku gibi yıldız oyunculara sahip Belçika, futbol otoriteleri tarafından H grubunun favorisi olarak gösteriliyor.

Teknik direktörlüğünü Boşnak çalıştırıcı Vahid Halilhodzic’in yaptığı Cezayir ise 1982, 1986 ve 2010 yıllarının ardından dördüncü kez bir dünya şampiyonasına katılıyor. Kuzey Afrika ülkesinin amacı ilk kez grup maçlarını başarı ile tamamlayarak ikinci tura kalabilmek.

İki takım arasında bugüne dek oynanan iki maçtan birini Belçika kazanırken diğer müsabaka berabere sona erdi. Bu akşam Türkiye saati ile 19:00’da Belo Horizonte kentinin Mineirao Stadı’nda başlayacak mücadeleyi Meksika Futbol Federasyonu'ndan Marco Rodriguez yönetecek.

Rusya – Güney Kore

H grubunun ikinci maçı TSİ sabaha karşı 01:00’de Cuiaba kentinde Rusya ile Güney Kore arasında oynanacak. Arena Pantanal’daki karşılaşmaya Rusya, ünlü İtalyan teknik adam Fabio Capello, Güney Kore ise Hong Myung-bo tarafından hazırlandı. Rusya'da teknik direktör Capello tüm kadroyu Rusya liginde top koşturan oyunculardan seçti.

Kadrosunda Alman birinci futbol ligi Bundesliga’da oynayan beş oyuncu bulunduran Güney Kore’nin de amacı Rusya gibi grup maçları sonunda ilk iki takım arasına kalıp bir üst tura çıkabilmek.

Asya temsilcisinin teknik direktörü Hong, 2002 Dünya Kupası’nda yarı finale kalan ve üçüncülük maçında Türkiye’ye 3-2 yenilen takımın kaptanı olarak mücadele vermişti. Rusya – Güney Kore mücadelesini Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek.

Brezilya – Meksika

Türk futbolseverlerin merakla beklediği günün karşılaşması ise A grubu ikinci maçında Brezilya ile Meksika arasında TSİ 22:00'de Fortaleza kentinde oynanacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır böylece 40 yıl aradan sonra bir dünya futbol şampiyonasında düdük çalacak ilk hakem olacak.

Son yıllardaki başarılı performansı ile 2011 yılından bu yana UEFA’nın elit hakemler listesinde yer alan 37 yaşındaki Çakır, 2012’de kısa adı IFFHS olan Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından düzenlenen bir ankette dünyanın en iyi ikinci hakemi seçilmişti.

A grubunda ilk maçlarını kazanan iki takımın, Castelao Stadı’ndaki mücadelesi aynı zamanda Brezilya ile Meksika arasında oynanan 39'uncu maç olacak. Bundan önceki müsabakaların 22’sini Brezilya, 10’unu Meksika kazanırken 6 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Brezilya’da hafif sakatlığı bulunan Hulk’un oynayabilecek duruma geldiği belirtildi. Hırvatistan’a karşı 3-1 kazanılan maçta sarı kart gören Neymar ve Luiz Gustavo bu maçta da sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki maç için cezalı duruma düşecekler.

Gruptaki ilk maçta Kamerun’u 1-0 mağlup eden Meksika ise favori durumundaki ev sahibi Brezilya’ya karşı sürpriz yapma peşinde. İki yıl önce Londra Olimpiyat Oyunları finalinde Brezilya’yı mağlup etmeyi başaran Meksikalılar, rakiplerini bir kez daha yenmek azminde.