Şampiyona için altyapımız var



Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye'nin, Avrupa Şampiyonası düzenlemek için yeterli altyapıya sahip olduğunu belirtti.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı MahmutÖzgener ve bazı yönetim kurulu üyeleri İzmir Valisi Cahit Kıraç'ı ziyaret etti. Kıraç, kendisine ilk kez resmi ziyarette bulunan Özgener ve yönetim kurulu üyelerine başarı dileyerek, İzmirliler'in Fildişi Sahilleri maçında stadı dolduracağını, milli maçlar için İzmir'in evsahipliğininin rahatlıkla düşünebileceğini ifade etti.



Mahmut Özgener de, İzmir'de bulunmaktan ayrı bir keyif aldığını, federasyon başkanı seçildikten sonra yarı İzmirli yarı İstanbullu olduğunu söyledi.



Milli Takım'ın İspanya ile oynayacağı Dünya Kupası grup eleme maçlarından önce Fildişi Sahilleri ile karşılaşacağını hatırlatan Özgener, İzmir'de daha önce olduğu gibi önemli galibiyetler serisine devam etmek istediklerini anlattı.



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özgener, 2016 Avrupa Şampiyonası'na inanarak aday olduklarını, Türkiye'nin başarı açısından dünyada onuncu, ekonomik bakımdan da altıncı sırada yer aldığını hatırlattı.



Özgener, ''Türkiye, çok büyük organizasyonlar gerçekleştirebilir. 2005'te başarılı bir organizasyonla Şampiyonlar Ligi finalini gerçekleştirdik. Bu sezon daha mükemmel bir organizasyonla Avrupa'nın kulüpler bazında 2. büyük kupası olan UEFA Kupası finalini düzenleyeceğiz. Türkiye'de çok önemli stat projeleri var. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği destek, bizim inançla bu yola çıkmamızda bir etken. Kayseri'deki stat kısa sürede bitirilecek. Antalya'da ve Konya'da stat projeleri var. İzmir'de de olacak. Dolayısıyla Avrupa Şampiyonası düzenlemek için yeterli altyapımız var'' dedi.



Şampiyona için adaylık sürecinin Mart ayında biteceğini hatırlatan Özgener, süreç ile ilgili olarak aday ülkelerin belirlenmesinden sonra daha net konuşabileceklerini kaydetti.



Özgener, bir basın mensubunun Merkez Hakem Kurulu Başkanı Oğuz Sarvan'ın açıklamalarını sormak istemesi üzerine, ''O konulara hiç girmeyelim. Biz milli maç için için buradayız'' diye konuştu.

