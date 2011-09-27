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Spor

Şampiyona büyük onur ANKARA (A.A)

27 Eylül 2011 13:33

-Şampiyona büyük onur ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi eski güreşçi Şeref Eroğlu, FILA (Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği) tarafından, Aralık ayında İtalya'da düzenlenecek ''ileri seviyede antrenörlük'' kursuna eğitmen olarak katılacak. FILA Başkanı Raphael Martinetti'nin özel isteği üzerine kursa katılacak olan Şeref Eroğlu, çeşitli ülkelerden 100'ün üzerinde antrenöre seslenecek. Başkent Roma'da, 1-4 Aralık tarihlerinde yapılacak kursta, eski milli güreşçi, 45 dakika ders anlattıktan sonra konuyla ilgili soruları cevaplayacak. Kursa, FILA'ya üye olan ülkelerden yetkililer de katılacak. Aynı zamanda FILA Teknik Kurul Üyesi de olan Şeref Eroğlu, böyle bir görevin ikinci kez kendisine verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu anlatarak, ''Tüm dünya antrenörleri güreşin son tekniklerini ve inceliklerini bizden öğrenecek'' dedi. Aynı kursun geçen sene başka bir ülkede yapıldığına ve yine kendisinin bu kursta eğitmen olarak görev aldığına dikkati çeken Şeref Eroğlu, şöyle devam etti: ''Ben Türkiye'de antrenörlük yapmıyorum. Şu anda Şampiyon Güreşçiler Kulübü'nün başkanıyım. Bu görev FILA tarafından bize verildi. Yaklaşık 100 antrenöre ders vereceğim. Güreşteki en son teknikleri anlatıyorum. İkinci kez bu görevin bana verilmesi nedeniyle mutluyum. Ben bu işi memleket meselesi olarak görüyorum. Bu olay, Türk güreşinin nereden, nereye geldiğini gösteriyor. Dünya antrenörleri güreşi bir Türk'ten öğreniyor.''

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