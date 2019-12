Şampiyona 1.62 milyon dolar

Tenis severlerin merakla beklediği, sezonun ilk ''Grand Slam'' mücadelesi olan 97. Avustralya Açık Tenis Turnuvası, 19 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Avustralya'nın Melbourne kentindeki Melbourne Park Kortları'nda 14 gün sürecek olan turnuva, bu yıl da çekişmeli maçlara sahne olacak.



Şampiyonada dağıtılacak toplam para ödülü, 22 milyon Avustralya Doları (yaklaşık 24 milyon TL) olarak belirlenirken, tek erkekler ve tek bayanlar şampiyonu tenisçiler, 1,62'şer milyon Avustralya Doları'nın sahibi olacak.



Bu yılki turnuvada, tek erkeklerde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, İsviçreli tenisçi Roger Federer, Sırp Novak Djokovic ve İngiliz Andy Murray, tek bayanlarda da Sırp Jelena Jankovic, ABD'li Serena Williams, Rus Dinara Safina ve Sırp Ana Ivanovic gibi isimler favori gösteriliyor.



Tek bayanlarda geçen yılın şampiyonu Rus tenisçi Maria Sharapova, omzundaki sakatlık tam anlamıyla düzelmediği, erkekler dünya klasmanında 5. sırada bulunan vatandaşı Nikolay Davydenko da geçen hafta Hindistan'da düzenlenen Chennai Açık'ta sol topuğundan sakatlandığı için bu turnuvada yarışamayacak.



Öte yandan, her yıl turnuvanın 2. cumartesi günü, öğleden sonra oynanan tek bayanlar finali, yayın saatlerine uydurulması amacıyla bu yıl ilk kez akşam saatlerine kaydırıldı.



KISA TARİHÇE



Avustralya Tenis Federasyonu tarafından ilk kez 1905 yılında Warehouse Kriket Sahası'nda düzenlenen turnuva, 1972'ye kadar Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane, Perth ve Yeni Zelanda olmak üzere 6 farklı bölgede düzenlendi.



1927 yılında Avustralya Şampiyonası adını alan turnuva, 1969 yılında bugünkü adına kavuştu, 1972 yılında da turnuvanın her yıl aynı yerde yapılmasına karar verildi.



1977 yılında Aralık ayında düzenlenmeye başlanan Avustralya Açık, 1987 yılında ise yeniden Ocak ayına alındı.



1. Dünya Savaşı sırasında ara verilen şampiyonanın ilk zamanlarında bayan tenisçiler yarışmazken, 1922 yılında onlar da programa dahil edildi.



1996 yılında yenilenip, genişletilen tenis kortlarına da Melbourne Park adı verildi.



İPEK ŞENOĞLU



Avustralya Açık'ta mücadele etme hakkını kazanan ilk Türk raket, 2005 yılındaki turnuvada yarışan İpek Şenoğlu idi. Ukraynalı Yulia Beygelzimer ile birlikte çift bayanlarda mücadele eden milli tenisçi, turnuvaya 2. turda veda etmişti.



- ON 10 YILIN ŞAMPİYONLARI



Avustralya Açık'ta tek erkeklerde ve tek bayanlarda son 10 yılın şampiyonları şöyle:



TEK ERKEKLER:



-------------



1999 - Yevgeny Kafelnikov (Rusya)



2000 - Andre Agassi (ABD)



2001 - Andre Agassi (ABD)



2002 - Thomas Johansson (İsveç)



2003 - Andre Agassi (ABD)



2004 - Roger Federer (İsviçre)



2005 - Marat Safin (Rusya)



2006 - Roger Federer (İsviçre)



2007 - Roger Federer (İsviçre)



2008 - Novak Djokovic (Sırbistan)



TEK BAYANLAR:



-------------



1999 - Martina Hingis (İsviçre)



2000 - Lindsay Davenport (ABD)



2001 - Jennifer Capriati (ABD)



2002 - Jennifer Capriati (ABD)



2003 - Serena Williams (ABD)



2004 - Justine Henin-Hardenne (Belçika)



2005 - Serena Williams (ABD)



2006 - Amelie Mauresmo (Fransa)



2007 - Serena Williams (ABD)



2008 - Maria Sharapova (Rusya)