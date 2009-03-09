Şampiyon yurda döndü

30. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda bayanlar 3 binde birinci olan Almitu Bekele Degfa, ülkemize altın madalya kazandırdığı için çok mutlu olduğunu söyledi



Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan milli atlet Bekele, ``Şampiyonada en az ilk 3'e girmeyi bekliyordum. Fakat birinci geldiğim için çok mutluyum'' dedi.



Antrenör Ertan Hatipoğlu ise, altın madalyaların devamının geleceğini belirterek, ``30. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda ilk defa altın madalya kazandık. Bu şampiyonaya iyi hazırlanmıştık. Bunun sonucunda da altın madalya kazanarak, milletimize bu mutluluğu yaşattık. Bundan sonra da böyle devam edecek'' dedi.



Bir dönem Elvan Abeylegesse'nin de antrenörlüğünü yapan ve alınan kötü sonuçlar sonrasında eleştirilerin hedefi haline gelen Hatipoğlu, bu konuyla ilgili olarak ise şunları söyledi:



``Bizim gibiler, dağa çıkan ayılardan korkmaz. Bu tür eleştiriler bizi daha da kamçılıyor. Benim sistemimde Fatma, Ayşe önemli değil. Önemli olan disiplin ve sistemdir.''



Hatipoğlu son olarak, bütün yarışlarda şampiyonluklara aday olduklarını sözlerine ekledi. Arkadaşı Bekele'yi havalimanında karşılamaya gelen Runtalya Maratonu'nda 10 bin metre bayanlarda Türkiye şampiyonu olan Etiyopyalı Meryem Dingo da, ``Bekele ile birlikte birincilik yaşadık. Mutluluğumu tarif edemem'' dedi.



Türkiye'ye 2 yıl önce savaştan kaçarak geldiğini sözlerine ekleyen Meryem Dingo, ``Ben Lübnan'da yaşıyordum ve o zaman İsrail ile savaş yaşanıyordu. Savaş zamanı kaçarak

Türkiye'ye geldim. 5 ay sonra Avrupa Gençler Şampiyonası var. Türk olduğum zaman inşallah Türkiye'ye madalya getireceğim'' diye konuştu.



Meryem Dingo ayrıca Türk vatandaşlığına geçmek istediğini ve Türk Milli Takımı'nda koşmayı çok istediğini vurguladı.



Arkadaşı Almitu Bekele Degfa ile birlikte antrenman yaptıklarını dile getiren Meryem Dingo, Degfa'nın çok güçlü bir atlet olduğunu ve altın madalyayı kazanacağına inandığını söyledi.

Atatürk Havalimanı'nda atletizm milli takımını kabul eden Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Degfa'nın çok güçlü rakipleri arasından ay yıldızlı bayrağı öne çıkarttığını belirterek, "Bu şampiyonluğu ve altın madalyayı çok önemsiyoruz. Bize büyük bir sevinç ve gurur yaşattı" dedi.



Bakan Başesgioğlu, olimpiyat ve şampiyonalarda alınan madalyaların Türk atletizmi açısından çok sevindirici olduğunu vurgulayarak, bunların devamının geleceğini, ancak sporculara sahip çıkılarak onlara gerekli imkanını sağlanması gerektiğini söyledi.