-Şampiyon Vettel YENİ DELHİ (A.A) - 30.10.2011 - Formula 1'de sezonun 17'nci yarışı olan Hindistan Grand Prix'sini Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı. Vettel, 5 bin 125 metrelik Buddh Uluslararası pistinde, 60 tur üzerinden yapılan yarışta birinci oldu. Formula 1 dünya şampiyonu olmayı önceki hafta Japonya Grand Prix'sinde garantileyen Vettel, bu sezon 11. kez yarış kazandı. Formula 1'de geçen sezon da dünya şampiyonu olan 24 yaşındaki Vettel, kalan 2 yarışı da kazanırsa, 2004'te 13 yarışı birinci tamamlayan Alman pilot Michael Schumacher'in rekorunu egale edecek. Vettel dünkü sıralama turlarının ardından ilk cepte (pole position) başlama hakkı elde ettiği yarışı, sonuna kadar ilk sırada götürdü. Hindistan'da 2. sırayı McLaren'ın İngiliz pilotu Jenson Button aldı. Button, yarışı Vettel'in 8,4 saniye gerisinde tamamladı. Yarışta 3. sıra Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso'nun, 4. sıra Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber'in oldu. Yarışta 5 ve 6'ıncı sıralar Mercedes'in Alman pilotlarının oldu. Yarışı Michael Schumacher 5'inci, Nico Rosberg 6'ıncı sırada tamamladı.