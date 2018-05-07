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Spor

Şampiyon VakıfBank, kupasını aldı

En değerli oyuncu Gözde Kırdar Mustafa Akın - Bükreş (Romanya), (DHA) CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 4'üncü kez Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürdü

07 Mayıs 2018 00:40

En değerli oyuncu Gözde Kırdar

Mustafa Akın - Bükreş (Romanya), (DHA)

CEV Şampiyonlar Ligi\'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 4\'üncü kez Avrupa\'nın en büyük kupasını müzesine götürdü. 25-17, 25-11 ve 25-17\'lik setlerle kupaya uzanan sarı siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste iki kez kazanan ilk Türk takımı olma başarısını gösterdi. 
Üst üste 6\'ncı, toplamda da 10\'uncu kez katıldığı Dörtlü Final\'de şampiyon olan VakıfBank, mücadelenin ardından düzenlenen törenle kupasına kavuştu.
Öte yandan Dörtlü Final\'in bireysel ödülleri de sahiplerini buldu. En değerli oyuncu (MVP) ödülü kariyerinin son maçına çıkan Gözde Kırdar\'a giderken, En iyi libero ödülü Gizem Örge\'nin, En iyi orta oyuncu ödülü Milena Rasic\'in, En iyi smaçör ödülü de Zhu Ting\'in oldu.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kupa töreninden detaylar

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