Şampiyon, transfer için kolları sıvadı

Spor Toto Süper Lig'de 2017/2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer harekatı UEFA ile yapılacak anlaşmanın ardından başlayacak.

Sarı kırmızılı takımın transfer listesinde bulunan bir çok isimle UEFA ile yapılacak anlaşmanın ardından temasa geçilmesi bekleniyor.

Özellikle Spor Toto Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefleyen Galatasaray, iddalı ve alternatifi bol bir kadro ile yeni sezona başlamak istiyor.

Sarı kırmızılıların genç oyuncu Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmak için Celta Vigo ile temas kuracağı iddia ediliyor.

Galatasaray'ın bonservis bedeli oldukça yüksek olan Emre için, İspanyol ekibinin kapısını şampiyonlar liginde Emre'yi parlatma formülü ile çalacağı iddia ediliyor.

Diğer yandan bu sezon Teleset Mobilya Akhisarspor ile Türkiye Kupasını kazanan ve son derece başarılı bir performans sergileyen Muğdat Çelik'in de Galatasaray'ın gündeminde olduğu öğrenildi.

Sarı kırmızılı takımın Akhisar ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan oyuncu ile temas kurarak büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi.