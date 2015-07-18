'Şampiyon olmaktan korkan Galatasaray'da takımı Sneijder kuruyor, istemezse Podolski oynayamaz!'

Sözleşmesine zam isteği kabul edilmeyince yönetime rest çeken ve tatilden dönmeyi reddeden Galatasaray'ın Brezilyalı Felipe Melo'nun, Flamengo Kulübü idarecisi Rodrigo Caetano'ya, takım arkadaşı Wesley Sneijder hakkında, "Galatasaray şampiyon olmaktan korkuyor... Takımı, Sneijder yapıyor... Kardeşini bile neredeyse idmanlara çıkaracak... Podolski'yi aldılar da ne oldu!.. Sneijder istemezse, Podolski oynayamaz" dediği iddia edildi.

Felip Melo'yla transfer görüşmesi yaptıklarını doğrulayan Caetano, "İstanbul 'da kulübümüz adına Alex Wrobel'i konuk etti. Kendisine, 'Bazı şeyler bekliyorum, olmazsa Flamengo'ya dönmeye hazırım' demiş. Bazı rakamlar vermiş. (Galatasaray'dan kazandığını abartmış!) Araştırdık, farklı rakamlara ulaştık. Maliyet hesabı yapıp, teklifimizi sunduk ama o beğenmedi" dedi.

Melo'nun daha sonra kendisine Cruzeiro'dan teklif aldığını söylediğini belirten Caetano, "Ama Cruzeiro'lu yöneticilerle görüştüğümüzde Melo ile ilgilenmediklerini söylediler. Melo ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum ama ben, onun Flamengo'ya dönmesini onaylamıyorum" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun, Felipe Melo'ya dönmesi için verdiği ek süre Pazartesi günü doluyor. Tecrübeli çalıştırıcı, 10 Temmuz'da kampa gelmesi gereken sambacıya 'gitme ya da kalma' kararını netleştirmesi için 20 Temmuz'a kadar ekstra izin vermişti. Melo'nun dönmemesi halinde hakkında noter tarafından tutanak tutularak, tespit yapılacak.