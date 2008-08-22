'Şampiyon olmak istiyoruz'

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Lugano, Gaziantepspor maçıyla zorlu bir sezona başlayacaklarını belirterek, ''Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız'' dedi.





Lugano, FB TV'ye yaptığı açıklamada, bu sezonunun kendileri için zor geçeceğini söyledi ve ''Zorlu bir sezon olacak. Bu zor sezonu şampiyon olarak bitirmek için hedef hedef gitmemiz gerekiyor. Biz, şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız'' diye konuştu.



Sarı-lacivertli takımın şu anda çok iyi durumda bulunduğunu kaydeden Lugano, teknik direktör Luis Aragones ile futbolcular arasındaki uyumun da sahaya olumlu yansıyacağına inandığını söyledi.



Aragones'in oyun anlayışında kazanmak ve kazanmaya yakın bir takım yaratmak olduğunu ifade eden Lugano, İspanyol teknik adamın, savunmada ve hücumda dengeli bir takım yaratmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

