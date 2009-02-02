Şampiyon Nadal

Kerim Ertem / Tempo24



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Son sözü Nadal söyledi

Maç İstatistikleri Nadal (İsp) Federer (İsv) Ace 4 11 Çift hata 4 6 Basit hata 41 64 Servis kırma % 7 - 16 = 44 % 6 - 19 = 32 % File önü sayısı 15 - 26 = 58 % 43 - 60 = 72 % Toplam puan 173 174

Tenis‘te sezonun ilk “” mücadelesi olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda şampiyonluğa uzanan isim 2 numaralı seribaşı Roger Federer’i 7-5 , 3-6 , 7-6 , 3-6 ve 6-2 setler sonunda mağlup eden 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal oldu .Daha 1 yıl öncesine kadar sadece toprak kortlarda başarılı olabilen İspanyol tenisçi , geçen sene kazandığı Wimbledon finalinin ardından Avustralya Açık’ı da kazanarak, açık tenis turnuvalarının 40 yıllık geçmişinde, Andre Agassi‘den sonra, 3 farklı kortta da (çim,toprak ve beton) “” kazanan ilk tenisçi olarak adını tarihe yazdırdı .Nadal böylelikle daha önce 19 kez karşı karşıya geldiği rakibini 13.kez devirmeyi başardı ve Pete Sampras’ın 14 “şampiyonluğu rekorunu egale etmeyi hedefleyen Roger Federer’i üzüntüye boğdu . Bu sonuçla toplamda 6 “” şampiyonluğuna ulaşan Nadal ise 2005 Fransa Açık’ta Mariano Puerta‘ya karşı elde ettiği şampiyonluk dışında tüm birinciliklerini İsviçreli rakete karşı elde etmiş durumda .4 saat 23 dakika süren mücadelenin ilk setinde oldukça gergin gözüken Roger Federer , 4-2 üstünlüğü sağlamasına rağmen Nadal, müthiş backhandleriyle dengeyi sağladı ve Federer'in çift hatasıyla ilk seti 7-5 almayı başardı.İkinci sette de gerginliğini üzerinden atamayan Federer, gökyüzüne vurduğu moral bozucu bir forehand den sonra toparlandı ve bu seti 3-6 kazanmayı başardı .Üçüncü sette tam 6 kez servis kırma şansı yakalayan Federer‘e karşı oldukça soğukkanlı bir oyun sergileyen İspanyol tenisçi, nefes nefese gelinen tie-breakte setinde inanılmaz bir performans göstererek Federer’in backhandini müthiş bir voleyle geri çevirdi ve bu seti almayı başardı.Dördüncü sette agresif oyun sergileyen İsviçreli raket, bu seti 3-6 kazandı ve Wimbledon‘da olduğu gibi maçı yine son sete taşıdı.Beşinci ve final setinde 2-1 önde iken servis kıran ve 3-1 öne geçen Nadal, avantajı ele geçirdi ve bu avantajını oyun sonuna kadar sürdürdü. Rafael Nadal, Federer’in tüm çabasına, hatta son oyunda iki şampiyonluk sayısını geri çevirmesine rağmen Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda şampiyonluğuna ulaştı ve bu zafere ulaşan ilk İspanyol isim oldu.Maçtan sonra oldukça duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Roger Federer ““ diyerek kenara çekildi ve kürsüye Rafael Nadal çağrılarak ödülünü aldı . Ödülünü aldıktan sonra Federer'in yanına giden Nadal, rakibine sarılarak onu teselli etti.Bunun ardından tekrar kürsüye gelen Federer, son sözü Nadal'ın söylemesi gerektiğini belirterek, “” diye konuştu.Daha sonra Federer’i teselli eden Nadal, Federer’e ve seyircilere seslenerek şöyle konuştu :.”Burada unutulmamalı ki Rafael Nadal, cuma akşamı Avustralya Açık Tenis Turnuvası tarihinin en uzun maçını oynadı (5 saat 14 dakika ) ve bu maçtan sadece 2 gün sonra böylesine inanılmaz bir performans sergileyerek şampiyonluğa ulaştı.Nadal için 3 günde yaklaşık 10 saatlik bir serüven , izleyenler için ise seyrine doyum olmayan Avustralya Açık. Rafael Nadal’ın son karşılaştıkları 5 “” finalinde Federer‘e üstünlük sağlaması, Pekin 2008’den sonra ATP’de Federer’in 4,5 yıl süren hanedanlığına son vermesi ve 1 numara olması.İkili arasında giderek kızışan tatlı rekabet, tenisseverlerin Wimbledon ve Avustralya Açık finallerinin benzerlerini bir süre daha görmeye devam edeceğini gösteriyor .