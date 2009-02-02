Şampiyon Nadal

Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda 1 numaralı isim Rafael Nadal, 2 numaralı seribaşı Roger Federer’i 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Kerim Ertem / Tempo24
Tenis‘te sezonun ilk “Grand Slam
” mücadelesi olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda şampiyonluğa uzanan isim 2 numaralı seribaşı Roger Federer’i 7-5 , 3-6 , 7-6 , 3-6 ve 6-2 setler sonunda mağlup eden 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal oldu .
Daha 1 yıl öncesine kadar sadece toprak kortlarda başarılı olabilen İspanyol tenisçi , geçen sene kazandığı Wimbledon finalinin ardından Avustralya Açık’ı da kazanarak, açık tenis turnuvalarının 40 yıllık geçmişinde, Andre Agassi‘den sonra, 3 farklı kortta da (çim,toprak ve beton) “ Grand Slam
” kazanan ilk tenisçi olarak adını tarihe yazdırdı . > Son sözü Nadal söyledi
Nadal böylelikle daha önce 19 kez karşı karşıya geldiği rakibini 13.kez devirmeyi başardı ve Pete Sampras’ın 14 “Grand Slam”
şampiyonluğu rekorunu egale etmeyi hedefleyen Roger Federer’i üzüntüye boğdu . Bu sonuçla toplamda 6 “Grand Slam
” şampiyonluğuna ulaşan Nadal ise 2005 Fransa Açık’ta Mariano Puerta‘ya karşı elde ettiği şampiyonluk dışında tüm birinciliklerini İsviçreli rakete karşı elde etmiş durumda .
4 saat 23 dakika süren mücadelenin ilk setinde oldukça gergin gözüken Roger Federer , 4-2 üstünlüğü sağlamasına rağmen Nadal, müthiş backhandleriyle dengeyi sağladı ve Federer'in çift hatasıyla ilk seti 7-5 almayı başardı.
İkinci sette de gerginliğini üzerinden atamayan Federer, gökyüzüne vurduğu moral bozucu bir forehand den sonra toparlandı ve bu seti 3-6 kazanmayı başardı .
Üçüncü sette tam 6 kez servis kırma şansı yakalayan Federer‘e karşı oldukça soğukkanlı bir oyun sergileyen İspanyol tenisçi, nefes nefese gelinen tie-breakte setinde inanılmaz bir performans göstererek Federer’in backhandini müthiş bir voleyle geri çevirdi ve bu seti almayı başardı.
Dördüncü sette agresif oyun sergileyen İsviçreli raket, bu seti 3-6 kazandı ve Wimbledon‘da olduğu gibi maçı yine son sete taşıdı.
Beşinci ve final setinde 2-1 önde iken servis kıran ve 3-1 öne geçen Nadal, avantajı ele geçirdi ve bu avantajını oyun sonuna kadar sürdürdü. Rafael Nadal, Federer’in tüm çabasına, hatta son oyunda iki şampiyonluk sayısını geri çevirmesine rağmen Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda şampiyonluğuna ulaştı ve bu zafere ulaşan ilk İspanyol isim oldu.
Maçtan sonra oldukça duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Roger Federer “Belki bunu biraz sonra yapmayalım
“ diyerek kenara çekildi ve kürsüye Rafael Nadal çağrılarak ödülünü aldı . Ödülünü aldıktan sonra Federer'in yanına giden Nadal, rakibine sarılarak onu teselli etti.
Bunun ardından tekrar kürsüye gelen Federer, son sözü Nadal'ın söylemesi gerektiğini belirterek, “Son sözü söylemek istemem. Bu kesinlikle Nadal'ın hakkı. Tüm sezon boyunca ona başarılar diliyorum. Sizlere de verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Seneye tekrar görüşeceğiz
” diye konuştu.
Daha sonra Federer’i teselli eden Nadal, Federer’e ve seyircilere seslenerek şöyle konuştu :
“ Sizlere bugün bunu yaşattığım için özür dilerim . Nasıl hissettiğini biliyorum . Bu gerçekten çok zor bir durum . Fakat sen tarihteki en büyük şampiyonlardan bir tanesisin ve Pete Sampras ‘ ın 14 şampiyonluk rekorunu kıracağına eminim
.”
Burada unutulmamalı ki Rafael Nadal, cuma akşamı Avustralya Açık Tenis Turnuvası tarihinin en uzun maçını oynadı (5 saat 14 dakika ) ve bu maçtan sadece 2 gün sonra böylesine inanılmaz bir performans sergileyerek şampiyonluğa ulaştı.
Nadal için 3 günde yaklaşık 10 saatlik bir serüven , izleyenler için ise seyrine doyum olmayan Avustralya Açık. Rafael Nadal’ın son karşılaştıkları 5 “Grand Slam
” finalinde Federer‘e üstünlük sağlaması, Pekin 2008’den sonra ATP’de Federer’in 4,5 yıl süren hanedanlığına son vermesi ve 1 numara olması.
İkili arasında giderek kızışan tatlı rekabet, tenisseverlerin Wimbledon ve Avustralya Açık finallerinin benzerlerini bir süre daha görmeye devam edeceğini gösteriyor .
|Maç İstatistikleri
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|Nadal (İsp)
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|Federer (İsv)
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| Ace
|4
|11
| Çift hata
|4
|6
| Basit hata
|41
|64
| Servis kırma %
|7 - 16 = 44 %
|6 - 19 = 32 %
| File önü sayısı
|15 - 26 = 58 %
|43 - 60 = 72 %
| Toplam puan
|173
|174