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Spor

Şampiyon Mauresmo

Fransız tenisçi Amelie Mauresmo yaklaşık 2 yıl sonra ilk turnuvasını kazandı.

16 Şubat 2009 02:00


Fransız tenisçi Amelie Mauresmo yaklaşık 2 yıl sonra ilk turnuvasını kazandı. Mauresmo Paris Açık'ın finalinde Elena Dementieva'yı yendi.


Paris Açık Tenis Turnuvası'nın yarı finalinde Sırp Jelena Jankovic'i eleyen Amelie Mauresmo, finalde de Rus Elena Dementieva'yı mağlup etmeyi başardı.

Mauresmo tie-break ile belirlenen ilk seti 9-7 ile aldıktan sonra, ikinci set 6-2 Dementieva'nın oldu. 2.5 saat süren maçın son setini de 6-4 kazanan Mauresmo, zafere ulaştı.

Yaklaşık 2 yıl sonra ilk turnuvasını kazanan dünya klasmanının eski bir numarası, maç sonunda göz yaşlarını tutamadı.

Üst üste yaşadığı sakatlıklar ve kötü gidişin ardından bir ara tenisi bırakma noktasına gelen Mauresmo; Paris'teki üçüncü, kariyerindeki 25. turnuvasını kazandı.

Ünlü tenisçi bu birincilikle yaklaşık 1 yıl sonra yeninden dünya sıralamasında ilk 20'ye yükseldi.

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