-ŞAMPİYON MAHKEME KAPILARINDA ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - Serbest stilde Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü milli güreşçi Aydın Polatçı, başarılı sporculara hak tanınan müşavirlik kadrosu kendisine verilmeyince Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Gençlerde iki Avrupa ve bir dünya, büyüklerde iki Avrupa, bir dünya şampiyonluğu ve bir üçüncülüğü ile olimpiyat üçüncülüğü bulunan Aydın Polatçı, kendisinden dereceleri az olan sporcuların bakanlık müşavirliği kadrosuna atanmasına karşın kendisi alamadığı için hakkını mahkemede aramaya karar verdi. Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açan Aydın Polatçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesine karşın kadrosunun verilmediğini savundu. Yıllardır Türkiye için mücadele ettiğini ve Türk bayrağını dalgalandırdığını anlatan Polatçı, ''Benden dereceleri daha az olanlara verilmesine karşın bana bakan müşavirliği kadrosu verilmedi'' dedi. Polatçı, kendisine söz verilmesini rağmen atamasının gerçekleşmediğini belirterek, şunları söyledi: ''Neden atanmadığımı bilmiyorum. Dereceleri benden düşük olanların atamasını yaptılar. Başvuru yapmama rağmen, onlar aldı ben alamadım. Çifte standart uygulanıyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet ettim. Defalarca bayrağımızı dalgalandırdım. Spor Genel Müdürü bana yüzde 100 atanacağımı söyledi. Sonra seni almayacağız dediler.'' Sporcuların devlet güvencesinin bulunmadığını dile getiren milli güreşçi, ''Devlet güvencemiz, kadromuz yok. Hizmetlerimin karşılığında böyle bir davranışı hak etmediğini düşünüyorum. Hakkımı mahkemede arayacağım'' diye konuştu.