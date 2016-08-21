Şampiyon Leicester Arsenal'le yenişemedi

Premier Lig'in ikinci haftasında son şampiyon Leicester City, Arsenal'i konuk etti. İlk haftayı puansız geçen iki ekibin mücadelesinden galip çıkmadı.

Eurosport'taki habere göre, Premier Lig'de yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Leicester ve Arsenal, King Power Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 berabere kaldı ve ilk puanlarını aldı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Hull City'ye kaybeden Leicester City ve sahasında Liverpool'a kaybeden Arsenal bu beraberliğin ardından 1 puana yükseldi.

Geçtiğimiz sezon sahasında gösterdiği başarılı performansla şampiyonluğa koşan Leicester City, Arsenal beraberliğinin ardından iç sahadaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.