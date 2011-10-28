-Şampiyon halterciye kokain kaçakçılığı iddiasıyla gözaltı SOFYA (A.A) - 28.10.2011 - Eski olimpiyat şampiyonu Bulgar halterci Galabin Boevski (36), kokain kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Brezilya'da gözaltına alındı. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, ''Brezilya polisi, Boevski'nin Sao Paolo havaalanında geçen pazartesi günü gözaltına alındığını bildirdi. Boevski'nin bavulunda 9 kilogram kokain bulunduğu tespit edildi'' denildi. Basına göre Boevski, kızının katıldığı bir tenis turnuvası nedeniyle Brezilya'ya gitti. 2000 yılında Sydney'de düzenlenen olimpiyatlarda 69 kiloda altın madalya kazanan Boevski, 1999 ve 2001'de dünya, 1999, 2002 ve 2003'te Avrupa şampiyonu olmuştu. 2004'te doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl müsabakalardan men edilen Boevski, halteri bırakmıştı. Boevski'nin uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunması halinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.