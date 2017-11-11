Şampiyon güreşçi Yasemin Adar: Yumruk atma, sahte hesap paylaşımı

EDİRNE, (DHA)- DÜNYA Güreş Şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, adına Twitter\'da açılan bir hesaptan, sarkıntılık yapan bir kişiye yumruk attığına dair paylaşımının adına açılan sahte hesaptan yapıldığını söyledi. Adar, \"Böyle bir Twitter hesabım yoktur. Yalan- yanlış şeyler paylaşıp, insanları kandırıp, gündem yaratmak isteyen hesaptır. Lütfen yalanlarına ortak olmayın\" dedi.

Dünya Güreş Şampiyonası\'nda kadınlar 75 kiloda dünya şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar adına Twitter\'da açılan bir hesaptan, \"Adamın biri sarkıntılık yaptı ben de yumruğu çaktım ağzına hastanelik olmuş şikayetçi olmuş sorun değil o yumruğu tüm kadınlar adına attım\" yazılı paylaşım yapıldı. Bu paylaşım, çok sayıda beğeni alırken, kadınlardan da destek gördü.

Paylaşımların internet sitelerinde haber olması üzerine Adar, hesabın kendisine ait olmadığını ve sahte olduğunu açıkladı. Edirne\'de milli takım kampında bulunduğunu belirten Adar, \"Böyle bir paylaşımda bulunmadım. Adıma açılmış sahte bir hesap, zaten böyle bir şey olması mümkün değil çünkü milli takım kampındayım\" dedi.

Milli güreşçi Adar, sahte hesap üzerine Twitter\'da kendi adına yeni bir hesap açarak, yapılan paylaşımın sahte olduğunu duyurdu. Adar, Twitter\'da sahte hesabının paylaşımlarını da gerçek hesabına ekleyerek, \"Sahte hesap!!! Lütfen paylaşımlarına inanmayın. Sizi kandırmasına izin vermeyin\" diye yazdı.

Adar, Instagram hesabından da konuyla ilgili bir paylaşım yaparak, \"Böyle bir Twitter hesabım yoktur!!! Yalan yanlış şeyler paylaşıp insanları kandırıp gündem yaratmak isteyen hesaptır. Lütfen yalanlarına ortak olmayın\" dedi.

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