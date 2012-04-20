Şampiyon Fenerbahçe

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi final serisinde Galatasaray Medical Park ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini seride 3-1 yenerek, üst üste 7. toplamda ise 10. şampiyonluğuna ulaştı.

Sarı kırmızılı ekibin ev sahipliğinde Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan zorlu mücadelede Fenerbahçe, Galatasaray Medical Park'ı 96-86'lık skorla mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı ve ligin şampiyonu oldu.

İlk periyoda iyi başlayan Galatasaray, Fenerbahçe'ye 22-14'lük üstünlük sağladı. İkinci çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray Medical Park iyibitirdi devreyi 47-41 önde girdi.

İlk iki çeyrekte olduğu gibi gibi 3 çeyrektede iyi oynayan Galatasaray bu periyodu da 72-62 önde kapadı.

Son çeyrek müthiş bir mücadeleye sahne oldu Galatasaray Medical Park uzun süre önde götürdüğü çeyrekte son dakikalara doğru üstünlüğünü kaybetti. Son bölümde toparlanan Fenerbahçe skoru 83-83'e getirdi. Pondexter'ın basketiyle öne geçen Fenerbahçe farkı 4 sayıya kadar çıkardı.

Mücadeleyi 96-86 kazanan Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi 32 sayıyla Galatasaraylı Taurasi olurken, onu Fenerbahçeli Pondexter 29 sayıyla takip etti.

Galatasaray MP'de Taurasi 32 sayı, Fowles 23 sayı, Şaziye 14 sayı, Tina 6 sayı, Bahar 6 sayı, Işıl 3 sayı, Prince ise 2 sayı kaydetti.

Sarı Lacivertli takımda ise, Pondexter 29 sayı, McCoughtry 24 sayı, Tamane 12 sayı , Nevriye 10 sayı, Birsel 10 sayı, Matovic 8 sayı ve Esmeral 3 sayı kaydetti.