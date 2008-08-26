Şampiyon doğanlar

Rekorların altüst olduğu 2008 Olimpiyat Oyunları’nda siyahi sporcular kısa mesafe yarışlarında ciddi başarılara imza atıyor. Bu durumda akla “Acaba siyahi sporcular fiziksel performans söz konusu olduğunda daha mı ön plana çıkıyor” sorusunu gündeme getiriyor.



Siyahi sporcular üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar da bu yönde… Uluslar arası yarışlarda fiziki yapılara baktığımızda ise siyahi sporcuların yağ oranı düşük, kas kütlesi yüksek olarak görülmekte… Kalıtımsal özellikleriyse “Sprinter doğar, mukavetemetçi yaratılır” sözünü akıllara getiriyor. Çünkü fast twitch (hızlı kasılabilen) kas oranı siyahi sporcularda daha fazla.



Bu nedenle patlayıcı kuvvetlerinin çok iyi olduğu biliniyor. Ayrıca aşil tendonunun topuk kemiğine daha geriden bağlanması, yükselmeyi ve sıçramayı gerçekleştiren kasların saha fazla kuvvet üretmesini sağlıyor.



Siyahi sporcular kısa mesafeli yarışlara hükmen galip mi başlıyor?



Akademisyenlerin konuyla ilgili görüşleri:



Prof. Dr. Sami Mengütay (Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Müdürü)



Siyahi çocuklar beyaz çocuklara göre doğumda daha ağır ve uzundur. Kas yapıları da diğer ırklara göre farklıdır. Beyazlarda yavaş kasılabilen kas oranı daha yoğunken, siyahilerde hızlı kasılabilen kas oranı daha fazladır. Bu nedenle siyahi sporcularda patlayıcı kuvvet özelliği bulunmaktadır. Rekorlara imza atan Usain Bolt’unda farklı genetik şifrelere sahip olmadığı mutlaka ortaya çıkacaktır.



Prof. Dr. Aydın Özberk (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Dalı Başkanı)



Siyahi sporcuların topuk kemiği daha büyük ve geridir. ‘M. Gastrocnemius’ kası daha hızlı kasılıyor, patlayıcı kuvvetleri çok iyi oluyor.



Prof. Dr. Serap İnal ( İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Müdürü)



Ayak bileğinin ekleminin arkasında oluşan moment kuvvet,koşma ve sprint fazında sporcunun daha güçlü itiş kuvveti açığa çıkarmasına yol açar. Bu da atlete biyomekaniksel avantaj sağlar.



Mert Eray Önen (Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi)



Uyluk kemiğinin kalça ekleminde öne doğru bükülmesini sağlayan (futbolda şut çekerken ya da koşarken uyluğun öne doru bükülmesi) ‘Psoas Major’ kasıdır. Bilimsel araştırmalarda bu kasın çevresel genişliklerinin siyahi sporcularda beyazlara göre 4 kat daha büyük olduğu gözlenmiştir. Bir kasın fizyolojik kesiti ne kadar büyükse ürettiği kuvvetinde o derece fazla olduğunu düşünürsek, 100-200-400 metre gibi kısa mesafe koşularında siyahi sporcular daha avantajlıdır.