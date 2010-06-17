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Kültür-Sanat

Şampiyon dansçılar Türklere ders verecek

Şampiyon dansçılar Zoran Plohl ve Tatsiana Lahvinovich çifti, 21-27 Haziran'da Türkiye'ye geliyor.

17 Haziran 2010 03:00

T24- Şampiyon dansçılar Zoran Plohl ve Tatsiana Lahvinovich çifti, 21-27 Haziran'da Türkiye'ye geliyor. Sayısız şampiyonluklara sahip dansçı çift, Türkiye'nin lisanslı dansçılarına özel dersler verecek ve çalıştaylar düzenleyecek.



Dünya çapında en prestijli dans yarışmalarında başarılarıyla öne çıkan Zoran Plohl ve Tatsiana Lahvinovich çifti 21-27 Haziran tarihinde Just Dance Team Ankara Dans Spor Kulübü organizasyonu ile Türkiye'ye gelecek. Türkiye Dans Sporları Federasyonu'ndan lisanslı sporculara Ankara'daki Just Dance stüdyosunda özel dersler verecek çift, ayrıca çalıştaylar da düzenleyecek.


2000 yılında birlikte dans etmeye başlayan Plohl-Lahvinovich çifti Hırvatistan'da lisanslı dansçı olarak spor yaşamlarını devam ettiriyor. Bugüne kadar Belçika, İtalya, Avusturya, Japonya, İngiltere, Fransa, Danimarka, Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülkede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren ve şampiyonluklar kazanan çift son katıldıkları 1 Mayıs 2010 tarihinde yapılan IDSF Open Latin yarışmasında da birincilik ödülünü kazandı.

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