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Spor

Şampiyon Cemre, sponsor arıyor

ADANA,(DHA) -  Vücut geliştirmede Adana'yı temsil etme başarısı gösteren lise son sınıf öğrencisi milli sporcu Cemre Olgun Çayır, 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Ekvador'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

25 Eylül 2018 17:31

ADANA,(DHA) - 

Vücut geliştirmede Adana\'yı temsil etme başarısı gösteren lise son sınıf öğrencisi milli sporcu Cemre Olgun Çayır, 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Ekvador\'da yapılacak Dünya Şampiyonası\'na hazırlanıyor.
Milli takım seçmeleri Türkiye Şampiyonası\'nda 16-23 yaş kategorisinde birinci olan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) spor kulübü sporcusu Cemre Olgun Çayır, dünya şampiyonasına gidecek. Çalışmalarını sürdüren Cemre Olgun Çayır, bu sporu devam ettirmek için sponsor arıyor. Milli sporcu, \"Vücut geliştirme sporunun masrafları fazla. İki spor salonuna gidiyorum bunların aylık ücreti var. Aynı zamanda takviyeler var ve beslenmem de masraflı. Eğer sponsor anlamında desteğim olursa çok mutlu olurum\" dedi.
Liseli milli sporcu Cemre Olgun Çayır, 30 Kasım-3 Aralık tarihlerinde Ekvador\'da yapılacak olan Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonası\'nda 16-23 yaş kategorisinde milli forma altında en iyi dereceyi elde etmek istediğini sözlerine ekledi.  

(FOTOĞRAFLI)
 

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