Şampiyon bu akşam belli oluyor

T24 -

SİVAS'TA İLK 11'LER BELİRLENDİ



Fenerbahçe, Sivas'tan şampiyon dönmek istiyor

Muhtemel 11

Ligde 12. maça çıkıyorlar

Trabzonspor, 27 yıllık hasrete son vermek istiyor





Karagümrük'ten Karabük'e

Karabük yolculuğu başladı





Muhtemel 11

Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor 8. randevuda





Karabük deplasmanı

Şampiyonu 4. kez averaj belirleyebilir



Şampiyonluk averaja kalabilir





TAKIMLAR O G B M A Y AV P

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1-Fenerbahçe 33 25 4 4 80 31 49 79

2-Trabzonspor 33 24 7 2 65 23 42 79



Averajla gelen şampiyonluklar



Bu kez ikili averaj geçerli

Averajla gelen şampiyonluklar



5 sezon sonra aynı puanla son haftaya giriliyor

Şampiyon, son 4 sezondur son hafta belli oluyor

İki ekip de deplasmandaki mücadelelerde şampiyonluk yarışında son kozlarını oynayacak.Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'un konuğu olurken, Trabzonspor yine deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelerek, sezonun son 90 dakikalık mücadelesine çıkacak.Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a ikili averajda üstünlüğü bulunuyor. Ligin 2. haftasında Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavili ekip 3-2 kazanırken, ikinci yarıda 19. haftadaki mücadelede sarı-lacivertli ekip Trabzonspor'a karşı 2-0'lık galibiyet aldı.İki ekibin de son hafta maçlarını kayıpsız geçmesi durumunda ikili averajda üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, aynı puana sahip rakibinin önünde yer alarak şampiyonluğa ulaşacak.Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında her türlü puan kaybında Trabzonspor'a, Kardemir Karabükspor önünde alacağı galibiyet şampiyonluğu getirecek. Sarı-lacivertli ekip kazanır, Trabzonspor puan yitirirse Fenerbahçe averaj üstünlüğüne bakılmadan puan farkıyla gülen taraf olacak.İki ekibin taraftarlarının gözleri takımlarının maçlarında, kulaklar ise rakiplerin mücadelelerinde olacak.Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'tan şampiyon olarak dönmek istiyor.Ligde averajla Trabzonspor'un önünde lider olarak son haftaya giren sarı-lacivertliler, deplasmanda Sivasspor'u yenerek, 18. şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor.Önemli karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de sakatlığı süren Özer'in dışında eksik bulunmuyor.Sarı-lacivertliler, öğle saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından akşam üzeri özel uçakla Sivas'a gidecek.Teknik direktör Aykut Kocaman'ın yarınki maçta da sahaya son Ankaragücü maçındaki ilk 11'i sürmesi bekleniyor.Fenerbahçe'de Sivasspor maçının muhtemel 11'i şöyle:Volkan, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Andre Santos, Mehmet Topuz, Selçuk, Emre, Stoch, Alex, Niang.Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.Fenerbahçe ile Sivasspor, yarın yapacakları ve şampiyonu belirleyecek önemli maçla birlikte Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek.Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 11 maçtan 8'ini Fenerbahçe, 1'ini Sivasspor kazanırken, 2 maç da berabere sonuçlandı.Fenerbahçe'nin toplam 28 golüne, Sivasspor 11 golle yanıt verdi.Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.İki ekip arasında yarınki maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadı'nda yapılan 5 maçtan 3'ünü Fenerbahçe, 1'ini Sivasspor kazanırken, 1 maç da berabere sonuçlandı.Spor Toto Süper Lig'de 79 puan ile Fenerbahçe'nin arkasında averajla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, ligin son haftasına dezavantajlı girse de 27 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek istiyor.Ligde 6 şampiyonluğu bulunan ve en son teknik direktör Ahmet Suat Özyacızı ile 1983-84 sezonunda şampiyonluğu elde eden bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında berabere kalması veya yenilmesi halinde ligde uzun süredir yaşadığı şampiyonluk hasretine son verme şansı yakalayacak.Lig tarihindeki 37. sezonunda 7. şampiyonluk için önünde sadece 90 dakika bulunan bordo-mavililerin, bu hedefini gerçekleştirememesi halinde şampiyonluk özlemi 28 yıla çıkmış olacak.Trabzonspor, en son 1983-84 sezonunun son hafta sahasında Karagümrük'ü 2-0 yenerek, sezonu şampiyon olarak tamamlamış ve Hüseyin Avni Aker Stadı'nda şampiyonluk turu atmıştı.Son şampiyonluk turunu Karagümrük karşısında atan Karadeniz ekibi, bu sezon da Kardemir Karabükspor karşısında şampiyonluğu kovalayacak.1974-75 sezonunda lige yükselen Trabzonspor'un, lig tarihinde 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1983-84 sezonlarında şampiyonlukları bulunuyor.Spor Toto Süper Lig'in şampiyon adaylarından Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ile yarın yapacağı maç için Trabzon'dan ayrıldı.THY'ye ait özel uçakla Ankara'ya giden bordo-mavili takım, daha sonra karayoluyla Karabük'e geçecek.Karabük'ün tarihi ve turistik ilçesi Safranbolu'da konaklayacak Karadeniz ekibi, burada maç saatini bekleyecek.Bordo-mavili takımı uğurlamak için havaalanına gelen yaklaşık 50 taraftar, futbolculara ve teknik heyete sevgi gösterilerinde bulundu.Trabzonspor'da sakat ve cezalı oyuncular da kafileyle Karabük deplasmana gitti.Bordo-mavili takımda cezalı oyuncular Burak, Mustafa Yumlu ile sakatlıkları bulunan Onur, takımda forma giyemeyecek.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takımın Kardemir Karabükspor maçına şu olası 11 ile çıkması bekleniyor:Tolga, Serkan, Giray, Egemen, Piotr Brozek, Selçuk, Colman, Engin (Alanzinho), Jaja, Umut ve Pawel Brozek.Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 8. kez karşı karşıya gelecek.Bordo-mavili takım, ligde hiç yenilmediği rakibi karşısında 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.Trabzonspor'un toplam 15 golüne, Kardemir Karabükspor 2 golle karşılık verebildi.Trabzonspor, Kardemir Karabükspor deplasmanında 1 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer, 3 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.Ligin ilk yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapılan maçı Trabzonspor, 3-1 kazanmıştı.Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki nefes kesen şampiyonluk yarışı yarın son bulacak.Ligin 53. sezonunun şampiyonu yarın yapılacak maçların ardından belli olacak.Fenerbahçe ile Trabzonspor, 34. haftaya 79'ar puanla girerken, ikili averajda üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, rakibine göre daha avantajlı. Sarı-lacivertli ekip Sivasspor'u deplasmanda yenmesi durumunda, Trabzonspor'un Kardemir Karabükspor ile deplasmanda yapacağı maçın sonucunu beklemeden 18. şampiyonluğunu ilan edecek.2005-2006 ve geçen sezon şampiyonlukları son hafta kaybeden Fenerbahçe, bu kez aynı hataya düşmeyerek, mutlu sona ulaşmak amacında.Lig tarihinin 53. şampiyonunu averaj belirleyebilir.Fenerbahçe ile Trabzonspor haftalardır nefes nefese sürdürdükleri yarışın son haftasına aynı puanla giriyor.İki ekip de yarınki son hafta maçlarını kazanması durumunda, ikili averajda Trabzonspor'a üstünlük kuran Fenerbahçe ipi göğüsleyecek.Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçları öncesi şampiyon adaylarından Fenerbahçe ile Trabzonspor'un puan cetvelindeki yerleri şöyle:Ligin bundan önceki 52 sezonunda şampiyonlar 3 kez gol averajıyla belirlendi.1984-1985 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş ligi 50'şer puanla tamamlarken, gol averajı daha iyi olan sarı-lacivertli ekip şampiyonluğa ulaştı.1985-1986 sezonunda ise Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla önünde ligi en önde tamamladı.1992-1993 sezonunda da Galatasaray, bu kez Beşiktaş'ı 66 puan ve averajla geçmeyi başardı ve şampiyonluğu kucakladı.Lig tarihinde bundan önce averajla kazanılan şampiyonluklarda genel gol sayısı geçerliydi.Son yıllarda bu uygulama kaldırılırken, yarın iki takım da aynı puanla ligi tamamlarsa, genel değil, ikili averajla mutlu sona ulaşacak ilk ekip olacak.Fenerbahçe, Trabzonspor'a ilk maçta 3-2 yenilip, ikinci maçı 2-0 kazandığı için rakibine ikili averajda üstünlük sağladı. Sarı-lacivertli ekip ayrıca, genel averajda da son hafta maçları öncesi rakibinin 7 gol önünde bulunuyor.Lig tarihinde bundan önceki 52 sezonda sadece 3 kez şampiyonlar averajla belirlendi.Süper Lig'de 5 sezon sonra son haftaya iki takım aynı puanla giriyor.Ligde en son 2005-2006 sezonunda iki takım 33. hafta sonunda aynı puanda yer almıştı.Söz konusu sezonda Fenerbahçe ile Galatasaray 34. haftaya 80'er puanla girdi. Son maçta Fenerbahçe Denizlispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalınca, kendi evinde Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray şampiyon oldu.Süper Lig'de son 4 sezondur şampiyonlar ligin son haftasında belli oluyor.2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin 32. haftada ilan ettiği şampiyonluğun ardından, bu sezonla birlikte son 4 sezonda ligi şampiyon bitirecek ekip son haftaya kaldı.Ligde geçen sezon Bursaspor, 2008-2009 sezonunda Beşiktaş, 2007-2008 sezonunda da Galatasaray 34. ve son hafta maçlarının ardından şampiyonluklarını ilan etmişti. Bu sezon da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki şampiyonluk yarışı yarınki son hafta maçlarının bitiminde şekillenecek.