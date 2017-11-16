Şampiyon boğa törenle karşılandı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- AYDIN\'da düzenlenen, Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası\'nda kendi kategorisinde şampiyon olan \'Kadir Ağa\' isimli boğa, Artvin\'de törenle karşılandı. Akordiyon ve tulum eşliğinde yürütülen şampiyon boğaya, caddelerde vatandaşların katılımı ile tur da attırıldı.

Aydın\'da, Boğacılar Derneği ile Artvin Boğacılar Kulübü\'nün ortaklaşa düzenlediği, Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası’nda Aziz Yiğit\'e ait 720 kilogram ağırlığındaki \'Ağbaş\' ve Mahir Gülseçgin\'e ait 750 kilogram ağırlığındaki \'Kadir Ağa\' isimli boğalar kendi kategorilerinde birinci oldu. Sahibi ile Artvin\'e dönen \'Kadir Ağa\' isimli boğa için karşılama töreni düzenlendi. Halitpaşa Meydanı\'nda toplanan kalabalık, birinci olan boğayla birlikte akordiyon ve tulum eşliğinde İnönü Caddesi üzerinden valilik binasına doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Valilik önünde horon oynayarak birinciliği kutlayan vatandaşlar, şampiyon boğa ile fotoğraf çektirdi.

VALİ YARDIMCISI TEBRİK ETTİ

Valilik önüne gelen Artvin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, şampiyon boğa sahibini tebrik etti, \"Boğanın birinci olduğunu duyduk, görmek bugüne nasipmiş. Boğa güreşleri yaşatılması gereken bir organizasyon. Umarım bunun devamı gelir\" dedi.

Boğa sahibi Mahir Gülseçgin de \"Aydın\'da birinci olan boğam bana unutamayacağım mutluluk yaşattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" diyerek sevincini dile getirdi.

\'BU KALABALIK SİYASETÇİDE BİLE OLMUYOR\'

Boğacılar Derneği Başkanı Haluk Koçer ise Artvin\'i, Kafkasör\'ü ve boğa güreşlerini yaşatmak için uğraştıklarını belirtti. Koçer, \"Artvin\'de boğa denilince hayat duruyor. Kadir Ağa meydana indi ve görüyorsunuz bu kadar kalabalık büyük bir siyasetçi geldiğinde bile olmuyor\" ifadelerini kullandı.

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