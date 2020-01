Şampiyon Beşiktaş oldu ama yayın gelirinde aslan payı Fenerbahçe'nin

2015-2016 futbol sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu. Ancak performans primi olarak dağıtılan yayın gelirlerinden aslan payını Fenerbahçe kaptı. Bunda da Fenerbahçe’nin eski şampiyonluklarının sayısı etkili oldu. Sarı-lacivertliler gelirde siyah-beyazlıların 3.6 milyon lira farkla önünde yer aldı.

Süper Lig’de son düdük 19 Mayıs günü çaldı. Beşiktaş şampiyon olurken, ligi son üç sırada tamamlayan Mersin İdman Yurdu, Eskişehirspor ve Sivasspor bir alt lige düştü. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından performans primi olarak dağıtılan yayın gelirlerinde ise şampiyonluk Fenerbahçe’ye gitti. Sarı-lacivertliler bu alanda 19 şampiyonlukla öne çıktı. Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre ligi 2’nci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Beşiktaş’tan 3.6 milyon lira fazla gelir sağladı. 2015-2016 sezonu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş toplamda 89.6 milyon liralık ödülü kasasına koyarken, lig ikincisi Fenerbahçe 93.2 milyon lira kazandı.20 kez ile en fazla şampiyonluğu bulunan Galatasaray ise, bu yıl lig sıralamasında 6. olduğu için geliri daha düşük seviyede kaldı.

TFF 880 milyon dağıtıyor

Süper Lig başlamadan önce TFF, kulüplerin her birine 18 milyon lira katılım payı ödüyor. TFF, Süper Lig’de oynanan her maçta 1.3 milyon lira ödül dağıtıyor. Galip gelen takım bu parayı kasasına koyarken, beraberlik durumunda ise takımlar 650 bin lira alıyor. Ligi ilk 6 içinde bitirmek de kulüpler açısından büyük önem taşıyor. Şampiyon olanın 17 milyon lira aldığı ligde, altıncı olan takım da 1.5 milyon lira bonus kazanıyor. Bu rakam ikinci takım için 13 milyon lira. Süper Lig’de şampiyonluğu bulunan 5 takım da eski kupalar için prim alıyor. Her bir şampiyonluğun 1.5 milyon lira ile ödüllendirildiği ligde bu alanda en fazla payı Galatasaray ve Fenerbahçe alıyor. Federasyon sezon sonunda kulüplere yaklaşık 880 milyon lira para dağıtıyor.

Fenerbahçe nasıl geçti?

Beşiktaş Süper Lig’de 34 hafta boyunca gösterdiği performans ile Fenerbahçe’ye fark atıyor. Siyah-beyazlıların galibiyet ve beraberlik ödül tutarı 35.1 milyon lira. Fenerbahçe’de bu rakam ise 33.8 milyon lira. Beşiktaş ligi ilk sırada tamamladığı için 17 milyon, ikinci Fenerbahçe ise 13 milyon lira aldı. Her iki takımında katılım payı olarak 18’er milyon TL aldığı ligde, eski şampiyonluklarda sarı-lacivertliler öne geçiyor. TFF, geçmiş yıllarda şampiyon olan takımlara her bir kupa için 1.5 milyon lira ödüyor. Fenerbahçe 19 şampiyonluktan 28.5 milyon lira, Beşiktaş ise 13 şampiyonluk için 19.5 milyon alıyor. Böylece yayın gelirinden Beşiktaş 89.6 milyon TL alırken, Fenerbahçe 93.2 milyon lira gelir elde etmiş oluyor.

Galatasaray’ın geliri 17.1 milyon lira azaldı

GEÇTİĞİMİZ sezonun şampiyonu Galatasaray ise bu alanda son dönemlerin en düşük gelirine ulaştı. 2014-2015 sezonunda 91.3 milyon lira kazanan Galatasaray, bu sezon 74.2 milyon lira kazanabildi. Sarı-kırmızılı takımın yayın gelirleri bir önceki sezona göre 17.1 milyon lira azaldı.

5 maç kazanan bile 28.4 milyon aldı

BU sezon Süper Lig’i son sırada tamamlayan Mersin İdman Yurdu’nun yayın geliri ise 28.4 milyon lira oldu. 34 hafta boyunca sadece 5 maç kazanabilen Mersin İdman Yurdu, gelecek sezon 1’inci Lig’de mücadele edecek. mali açıdan zor günler geçiren kulüp Süper Lig’den düşerek, önemli bir gelirden de mahrum kalmış olacak.