Şampiyon Beşiktaş!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u 4-0 yenen Beşiktaş ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş'ın gollerini 6. dakikada Ryan Babel, 40. dakikada Oğuzhan ve 66 ile 76. dakikalarda Talisca attı.

Taraftarların kutlamasından fotoğraflar

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'a konuk oldu.

Beşiktaş, 6. dakikada Ryan Babel'in golüyle 1-0 öne geçti. Oğuzhan'ın pasında sol kanatta topla buluşan Ryan Babel, ceza sahası yayının üzerinden vurduğu şut filelerle buluştu ve skor 1-0 oldu.

Beşiktaş 40. dakikada Oğuzhan'ın golüyle 2-0 öne geçti.

66. dakikada Talisca'nın golüyle Beşiktaş 3-0 öne geçti.

76. dakikada Talisca'nın ikinci golüyle Beşiktaş 4-0 öne geçti.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Gaziantepspor'u yenerek 74 puana ulaşan Beşiktaş en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Şenol Güneş'ten açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, şunları söyledi:

“Özellikle Başkan ve yönetim kurulu olmak üzere hepsini tebrik ediyorum. Oyuncularımı, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Başkanla, yönetimimizle aramız iyi. Abi – kardeş ilişkisi var. Konuşacak bir şey yok. Daha bir maçımız var. Ben bu takımın çalışan bir elemanıyım. Bize bir görev verdiler. Yarın vermeyebilirler. Konuşacak bir şey yok.”

Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Fetih İftarı'nda yaptığı konuşmada Beşiktaş'ı tebrik etti. Erdoğan, "Her ne kadar Fenerbahçelin olsam da tebrik ediyorum" dedi.

3 yıldıza 3 yıldızlı otobüsle

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor ile Beşiktaş, Gaziantep Stadyumu’nda karşılaştı. Beşiktaş kafilesini stadyuma getiren takım otobüsünün 3. yıldızla süslendiği görüldü.