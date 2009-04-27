Şampiyon at Turbo darphane gibi



At yarışlarının parlayan yıldızı ''Turbo'' son bir yılda katıldığı 18 yarışta da geçilmedi. Turbo, kum-çim pist ayırımı yapmadan koşularını birinci bitirirken sahibine 1 milyon 627 bin TL kazandırdı.





At yarışlarında son bir yılda damgasını vuran 4 yaşlı arap atı Turbo, kum-çim pist ayrımı yapmadan katıldığı 18 yarışın tamamını birinci bitirerek, sahibine 1 milyon 627 bin TL kazandırdı.



İlk yarışını 3 yaşında 19 Nisan 2008'de Ankara'da 800 metre çim pistte koşan Turbo, o günden bu yana katıldığı 18 yarışta da geçilmedi. Babası ''Rikardo'', annesi ise ''Gülbanaz'' olan 15 Mayıs 2005 doğumlu Turbo, sahibi Erdin Düzarat'ın 1 milyon 627 bin TL kazanmasını da sağladı.



Turbo, son olarak dün 4 yaşlı safkan Arap atlarına mahsus Mohaç Koşusu'na katıldı. Birincilik ikramiyesi 120 bin TL olan, 11 atın yarıştığı çim pistteki 1600 metrelik koşuyu Turbo, jokey Halis Karataş ile 1.43.61'lik derece yaparak kazanmayı başardı.



