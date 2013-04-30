Şampiyon Arkas Spor

Arkas Spor hasrete son verdi... Arkas Spor, Acıbadem Erkekler Ligi final serisinde Halkbank'a 3-1 üstünlük kurarak mutlu sona ulaştı. En son 2005-06 ve 2006-07 sezonlarında üst üste 2 sezon şampiyon olan İzmir temsilcisi, 5 yıllık özlemini dindirmeyi başardı.



Büyük bir çekişmeye sahne olan serinin üçüncü maçının ardından dördüncü maçta rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Arkas Spor maçı 3-0 kazanarak seriyi 3-1 yaptı ve mutlu sona ulaştı.

Mücadele karşılıklı sayılarla başladı. İlk teknik molaya 8-7 önde giren Halkbank, bloklardaki başarısını sürdürerek arayı açmaya başladı. Oyunun kontrolünü elinde tutan Halkbank ikinci teknik molaya da 16-12 üstün girdi. Mola dönüşü iyi bir oyun sergileyen ve hücumda etkili olan Arkas Spor farkı eriterek 20-19 öne geçmeyi başardı. İzmir temsilcisi seti de 25-22 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete hızlı giren Arkas Spor, ilk teknik molayı 8-5 önde geçti. Halkbank'ın arayı kapatmasına izin vermeyen Arkas Spor farkı açmaya devam etti ve ikinci teknik molaya da 16-10 üstün girdi seti de 25-16 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sete de etkili başlayan Arkas Spor, ilk teknik molayı 8-5 önde geçti. Farkı giderek açan İzmir temsilcisi iki teknik molayada 16-9 önde girmeyi başardı. Üstünlüğünü koruyan Arkas Spor, seti 25-18 maçı da 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.